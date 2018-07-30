 Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею

Німецький уряд хоче посилити контроль над торговельними організаціями, які можуть ухилятися від сплати податків завдяки торгівлі на онлайн-платформах.

Amazon, eBay та схожі платформи будуть змушені збирати додаткові дані про продавців

Amazon, eBay та схожі платформи будуть змушені збирати додаткові дані про продавців

DW.COM

Засновник компанії Amazon Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети, підрахував Bloomberg. Статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів. (17.07.2018)

Amazon робить ставку зокрема на цифрові сервіси. У онлайн-рітейлера також плани щодо нових ринків. (27.07.2018)

Уряд Німеччини ініціював законодавчі зміни, які зобов'яжуть онлайн-продавців сплачувати податок з продажів, який підприємці поза межами Німеччини не сплачують. У середу, 1 серпня, уряд ФРН підтримав законопроект, який ще має затвердити Бундестаг, повідомляє інформагенція AP. У разі, якщо парламент підтримає законопроект, нові норми набудуть чинності 1 січня 2019 року.

Ініціатива спрямована на боротьбу із ухилянням від сплати податків продавцями, які використовують онлайн-майданчики на кшталт Amazon та eBay. Міністерство фінансів Німеччини наголошує, що компанії, які базуються за межами країни, часто не сплачують податків з продажів, які здійснювалися і принесли прибутки на території Німеччини. Згідно із законопроектом, онлайн-платформи повинні будуть збирати інформацію про продавців, включно з їхніми повними адресами.

Як стало відомо цього місяця, засновник компанії Amazon Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети. Статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів.

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