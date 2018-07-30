Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею

Уряд Німеччини ініціював законодавчі зміни, які зобов'яжуть онлайн-продавців сплачувати податок з продажів, який підприємці поза межами Німеччини не сплачують. У середу, 1 серпня, уряд ФРН підтримав законопроект, який ще має затвердити Бундестаг, повідомляє інформагенція AP. У разі, якщо парламент підтримає законопроект, нові норми набудуть чинності 1 січня 2019 року.

Ініціатива спрямована на боротьбу із ухилянням від сплати податків продавцями, які використовують онлайн-майданчики на кшталт Amazon та eBay. Міністерство фінансів Німеччини наголошує, що компанії, які базуються за межами країни, часто не сплачують податків з продажів, які здійснювалися і принесли прибутки на території Німеччини. Згідно із законопроектом, онлайн-платформи повинні будуть збирати інформацію про продавців, включно з їхніми повними адресами.

Як стало відомо цього місяця, засновник компанії Amazon Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети. Статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів.