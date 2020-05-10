Німеччина послабила контроль на кордонах у День матері

Федеральна поліція Німеччини послабила прикордонний контроль для в'їзду на територію країни в неділю, 10 травня. У цей день німці разом з усім світом святкують День матері. Бажання відвідати батьків або дітей 10 травня визнається вагомою причиною, аби в'їхати до країни з-за кордону.

Поліція пропускає до країни, зокрема, матерів без німецького громадянства, які хочуть побачитися з дітьми, що мешкають у Німеччині. Умова: відвідувачі повинні цього ж дня повернутися назад. Німецькі прикордонники даруватимуть людям, які перетинають кордон, захисні маски, передає інформагенція dpa.

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Від середини березня у зв'язку з пандемією коронавірусу до Німеччини пускають тільки тих, хто має вагому причину для в'їзду й може це довести. Винятки - далекобійники, медичні працівники й мешканців прикордонних регіонів сусідніх держав, які працюють у Німеччині.

Від середини березня прикордонники понад 100 тисяч разів відмовляли у в'їзді до Німеччини. Обмеження на в'їзд до країни чинні щонайменше до 15 травня.

Раніше Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС із третіх країн до 15 червня.

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