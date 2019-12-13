Німеччина оскаржила рішення Європейського суду щодо газопроводу OPAL

Німеччина оскаржила рішення Європейського суду, який постановив зменшити обсяги прокачки газу "Газпромом" через газопровід OPAL. Про це оголосили у вівторок, 17 грудня, у Європейському суді у Люксембурзі, передає агенція dpa.

Німецький газопровід OPAL є сухопутним продовженням газопроводу "Північний потік-1", який проходить по дну Балтійського моря. Через нього Росія постачає газ до держав Західної та Центральної Європи, минаючи транзитні країни.

Уряд Польщі був стурбований тим, що використання OPAL може призвести до скорочення транзиту газу через інші два трубопроводи, як проходять через Східну Європу.

Суперечка навколо OPAL

До 2016 року "Газпром", згідно з антимонопольним вимогам Третього енергопакета ЄС, мав право використовувати OPAL тільки на 50 відсотків. Однак крім російського концерну, який транспортує через OPAL газ з "Північного потоку", інших постачальників з такими ж обсягами в цьому регіоні немає, тому труба залишалася напівпорожньою. Тож 2016 року Єврокомісія (ЄК) надала "Газпрому" право використовувати OPAL на 80-90 відсотків в довгостроковій перспективі.

Проте 10 вересня 2019 року Європейський суд у Люксембурзі скасував це рішення ЄК, визнавши його ухваленим "з порушенням основного принципу солідарності в енергетичному секторі". Польський концерн PGNiG висував претензії щодо того, що OPAL неправомірно виключили з механізму європейського врегулювання, який забороняє монопольне використання газопроводів.

Варшава піддала рішення Брюсселя жорсткій критиці, заявивши, що вбачає у цьому загрозу безпеці енергопостачань до країн Центральної та Східної Європи. Нарощування потужностей прокачування газопроводом OPAL дозволить російському концерну доставляти в Європу більше газу в обхід традиційного транзитного маршруту через територію України.

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