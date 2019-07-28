 Німеччина не хоче брати участь у місії в Ормузькій протоці під проводом США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

Німеччина не хоче брати участь у місії в Ормузькій протоці під проводом США

Уряд Німеччини критично ставиться до військово-морської місії під проводом США в Ормузькій протоці. Водночас у Берліні можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави.

Військовий США на борту корабля USS John P. Murtha в Ормузькій протоці, липень 2019 року

Військовий США на борту корабля USS John P. Murtha в Ормузькій протоці, липень 2019 року

У федеральному уряді Німеччини висловлюють сумніви щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона, але можуть погодитися на подібну місію за участі лише європейських держав. Про це в середу, 31 липня, повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

"Федеральний уряд стримано ставиться до конкретної пропозиції США і тому не запропонував власного внеску", - заявила Деммер, цитує агентство новин AFP. За її словами, причиною такого стриманого ставлення є те, що "загальний підхід нашої політики щодо Ірану відрізняється від загального підходу США". Однак, як зауважила Деммер, федеральний уряд не виключає можливої участі ВМС країни в суто європейській місії в Ормузькій протоці.

Деммер додала, що "важливо продовжувати шлях дипломатії". Метою має бути деескалація та забезпечення подальшого існування ядерної угоди. "Залучення до місії під керівництвом США може ускладнити це питання, хоча, звісно, ми поділяємо конкретну мету гарантування свободи судноплавства", - зауважила вона.

Тим часом міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) зазначила, що уряд країни ще не ухвалив остточне рішення про відхилення запиту США щодо участі в місії. "На даний момент ми вивчаємо цей запит США у тісній співпраці із Францією та Великобританією", - сказала вона 31 липня під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, цитує агенція dpa. А генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що поки він не отримував жодних звернень стосовно місії Альянсу в Ормузькій протоці.

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Убезпечити Ормузьку протоку і допомогти боротися з іранською агресією просять Німеччину у США. (30.07.2019)

Лондон прагне, аби Вашингтон приєднався до європейської місії для безпечного проходу кораблів Ормузькою протокою. У німецькому уряді немає єдності щодо приєднання до цієї ініціативи. (29.07.2019)

Створення місії з захисту судноплавства в Перській затоці буде "ворожим сигналом" і "посилить напругу" в регіоні, заявив речник іранського уряду. (28.07.2019)

Затримання танкерів та напруженість в Ормузькій протоці

Нагадаємо, 4 липня в Гібралтарі було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Судно ходить під прапором Панами. У Тегерані наполягали на незаконності перехоплення танкера і викликали британського посла до міністерства закордонних справ. Суд у Гібралтарі 5 липня дозволив затримати іранський супертанкер. У відповідь, в Ірані погрожували дзеркальними заходами.

19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для захисту судноплавства. На думку Тегерана, створення такої місії європейськими державами було б "ворожим сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напруженість".

Згодом США офіційно звернулися із запитом до уряду Німеччини разом з Францією і Великобританією долучитися до убезпечення торговельної діяльності в Ормузькій протоці. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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