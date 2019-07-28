Німеччина не хоче брати участь у місії в Ормузькій протоці під проводом США

У федеральному уряді Німеччини висловлюють сумніви щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона, але можуть погодитися на подібну місію за участі лише європейських держав. Про це в середу, 31 липня, повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

"Федеральний уряд стримано ставиться до конкретної пропозиції США і тому не запропонував власного внеску", - заявила Деммер, цитує агентство новин AFP. За її словами, причиною такого стриманого ставлення є те, що "загальний підхід нашої політики щодо Ірану відрізняється від загального підходу США". Однак, як зауважила Деммер, федеральний уряд не виключає можливої участі ВМС країни в суто європейській місії в Ормузькій протоці.

Деммер додала, що "важливо продовжувати шлях дипломатії". Метою має бути деескалація та забезпечення подальшого існування ядерної угоди. "Залучення до місії під керівництвом США може ускладнити це питання, хоча, звісно, ми поділяємо конкретну мету гарантування свободи судноплавства", - зауважила вона.

Тим часом міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) зазначила, що уряд країни ще не ухвалив остточне рішення про відхилення запиту США щодо участі в місії. "На даний момент ми вивчаємо цей запит США у тісній співпраці із Францією та Великобританією", - сказала вона 31 липня під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, цитує агенція dpa. А генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що поки він не отримував жодних звернень стосовно місії Альянсу в Ормузькій протоці.

Затримання танкерів та напруженість в Ормузькій протоці

Нагадаємо, 4 липня в Гібралтарі було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Судно ходить під прапором Панами. У Тегерані наполягали на незаконності перехоплення танкера і викликали британського посла до міністерства закордонних справ. Суд у Гібралтарі 5 липня дозволив затримати іранський супертанкер. У відповідь, в Ірані погрожували дзеркальними заходами.

19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для захисту судноплавства. На думку Тегерана, створення такої місії європейськими державами було б "ворожим сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напруженість".

Згодом США офіційно звернулися із запитом до уряду Німеччини разом з Францією і Великобританією долучитися до убезпечення торговельної діяльності в Ормузькій протоці.