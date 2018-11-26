Німеччина не спрямовуватиме військові кораблі в Азовське море

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) відхилив прохання президента України Петра Порошенка спрямувати військові кораблі НАТО в Азовське море для підтримки України на тлі агресії РФ, інформує агенція dpa. "Я розумію занепокоєння України", - зазначив Маас у четвер, 29 листопада, додавши, що дії російських військових у Керченській протоці були непропорційними і не мали жодного законного підґрунтя.

"Ми не хочемо мілітаризації цього конфлікту, ми хочемо політичного процесу", - підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини. Маас повідомив, що він доніс цю позицію ФРН до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час телефонної розмови. Пізніше Маас планує зустріч і з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Наразі, згідно з інформацією міністерства оборони ФРН, жоден німецький корабель не перебуває в Чорному морі.

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.

26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується на 30 днів у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.