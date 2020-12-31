Німеччина зустріла Новий рік значно спокійніше, ніж зазвичай
Через пандемію у Німеччині запровадили обмеження на зібрання та заборонили продаж феєрверків. Попри це, що їх все одно запускали, новорічна ніч минула відносно спокійно.
Святкування Нового року біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна
Німеччина пережила незвично тиху новорічну ніч, що пояснюється запровадженим через пандемію коронавірусу локдауном. Пожежники та поліцейські повідомили про значно менше викликів, ніж у попередні роки.
Утім, попри заборону продажу феєрверків перед Новим роком, у країні їх все одно запускали, спалахували пожежі і траплялися нещасні випадки. Зокрема, у федеральній землі Бранденбург 24-річний хлопець загинув внаслідок вибуху поруч з ним піротехніки. Він отримав важкі травми обличчя та голови, від яких помер на місці, повідомила речниця місцевої поліції у п'ятницю, 1 січня.
А у Тюрингії 24-річний хлопець під час використання піротехнічних засобів отримав серйозні травми. За даними поліції, він може втратити зір, повідомляє агентство AFP.
Рятувальники у Берліні в новорічну ніч зафіксували 862 виклики. З них 211 стосувалися пожеж, а 556 - надання медичної допомоги. Торік таких викликів було майже вдвічі більше - 1523. Також рятувальники столиці Німеччини повідомили про п'ять нападів у новорічну ніч на співробітників під час виїздів на виклики у порівнянні з 24-ма такими нападами під час минулорічних святкувань.
Поліція Берліна повідомила про підпали значної кількості автомобілів у місті. За даними правоохоронців, після опівночі чимало людей на нетривалий час вийшли з будинків на вулиці, поліцейським довелеся розігнати кілька зібрань.
У деяких інших великих німецьких містах - Мюнхені, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дрездені та Лейпцигу - місцеві правоохоронці також повідомили про відносно "спокійну новорічну ніч".
Ненсі та Браян Аллен стояли у цей момент перед їхнім будинком у Новому Південному Уельсі в Австралії. Вітер гнав попіл та дим з охоплених вогнем ділянок, небо було помаранчевим. Майже місяць пожежі вирували на австралійському континенті. 34 людини загинули, а вогонь знищив територію, більшу за площу Ірландії. Кадрами цієї катастрофи розпочався 2020 рік.
Рік у фотографіях: таким запам'ятався 2020-й
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Рік у фотографіях: таким запам'ятався 2020-й
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Рік у фотографіях: таким запам'ятався 2020-й
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