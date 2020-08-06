Німеччина запровадила обов'язкове тестування подорожніх на коронавірус

У Німеччині із суботи, 8 серпня, запроваджено обов'язкове тестування на коронавірус для всіх мандрівників, які повертаються з країн з підвищеним ризиком зараження. У подорожніх є два варіанти: пройти тест на COVID-19 перед приїздом до Німеччини, або вже після прибуття упродовж трьох діб.

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Перший варіант передбачає проходження тесту на коронавірус за власні кошти у країні, з якої особа мандрує до Німеччини. Тест треба пройти не більш ніж за 48 годин до відправлення до ФРН. Результати тесту мають бути перекладені англійською або німецькою мовою.

Другий варіант: пройти тест безкоштовно вже у Німеччині впродовж 72 годин з часу прибуття. У ФРН тест можна пройти в аеропортах або в лабораторіях чи медичних закладах.

Крім того, зберігається правило 14-денного карантину відразу після приїзду до Німеччини. Його треба дотримуватися тим мандрівникам, у яких поки ще немає негативного результату тесту на COVID-19.

За даними міністерства охорони здоров'я ФРН, як правило час очікування на результат тесту становить від 24 до 48 годин. У разі позитивного результату лабораторія повідомляє про нього безпосередньо у відділ охорони здоров’я органу місцевої влади, і така особа повинна перебувати на карантині до 14 днів.

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Водночас негативний результат тесту означає, що карантин у більшості федеральних земель не потрібен, пояснює міністерство охорони здоров'я ФРН.

Якщо після приїзду до Німеччини у мандрівників ще немає негативного результату тесту, вони повинні піти на двотижневий карантин. Його можна буде достроково припинити після отримання негативного результату тесту.

Мандрівники самі повинні відправити результати тесту у місцевий відділ охорони здоров'я. Якщо подорожні не пройдуть тест на коронавірус, їм загрожує штраф до 25 тисяч євро. Утім, розмір штрафу має бути співмірним, зазначають у міністерстві. Примусові тести не передбачено.

За даними міністерства, зараз у ФРН існує можливість проводити 1,2 мільйона тестів щотижня, втім, роблять лише близько половини від цієї кількості.

До країн та територій з підвищеним ризиком зараження Інститут імені Роберта Коха відносить як держави, так і окремі регіони (наприклад, у країнах ЄС), де за останніх сім днів зафіксовано понад 50 нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч жителів. До списку включена переважна більшість країн світу, які не входять у ЄС (Україна, Росія, США, Ізраїль, інші), так і окремі регіони в таких державах ЄС як Іспанія, Румунія, Бельгія та Болгарія.

Нагадаємо, з 1 серпня жителі Німеччини при поверненні з інших країн можуть добровільно пройти безкоштовний тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття. Тест можуть здати усі охочі, у тому числі й ті, які не мають ознак інфікування коронавірусом.

Раніше частина німецьких аеропортів запровадила безкоштовне тестування на коронавірус для подорожніх, що повертаються з країн із підвищеним рівнем зараження. Їхні результати у землі Північний Рейн-Вестфалія викликали стурбованість: виявилося, що близько 2,5 відсотка мандрівників були інфіковані.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 8 серпня у Німеччині зафіксовано 216,3 тисячі випадків інфікування коронавірусом, померли 9200 людей, в яких підтвердили зараження, одужали понад 196,2 тисячі пацієнтів.