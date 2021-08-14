Німеччина закрила посольство в Афганістані

На тлі наступу талібів на Кабул Німеччина закрила своє посольство в Афганістані. Його персонал перевезений у військовий сектор міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, повідомив у неділю, 15 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

За його словами, на другу половину дня заплановано засідання антикризового штабу федерального уряду. Йдеться про те, щоб "вжити термінових заходів для гарантування безпеки німецького персоналу, його виїзду з країни, а також евакуації інших осіб, що піддаються ризику, з Афганістану", сказав Маас.

Як раніше повідомляло видання Der Spiegel, після перших заяв про вхід талібів в місто близько 20 співробітників посольства в супроводі офіцерів поліції, які охороняли персонал, були доставлені в аеропорт.

США перевозять дипломатів

Тим часом офіційний представник адміністрації США повідомив, що американських дипломатів також перевозять з посольства цієї країни в Кабулі до аеропорту. Як передало агентство AP, це робиться за допомогою вертольотів, які курсують між диппредставництвом і аеропортом, де персонал буде залишатися якомога довше - з урахуванням ситуації у сфері безпеки.

Канада також призупиняє дипломатичні операції в Кабулі, персонал повертається додому.

Наступ "Талібану" на Кабул

Раніше радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула та підійшов до столиці. Керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто. Бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися по периметру кордонів Кабула.

Своєю чергою уряд Афганістану заявляє про "мирну передачу влади" "Талібану". За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований "перехідний уряд".

Як пізніше повідомив голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла, президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.