Німеччина закрила посольство в Афганістані

На тлі наступу талібів на Кабул Німеччина закрила своє посольство в Афганістані. Його персонал перевезений у військовий сектор міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, повідомив у неділю, 15 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).
За його словами, на другу половину дня заплановано засідання антикризового штабу федерального уряду. Йдеться про те, щоб "вжити термінових заходів для гарантування безпеки німецького персоналу, його виїзду з країни, а також евакуації інших осіб, що піддаються ризику, з Афганістану", сказав Маас.
Як раніше повідомляло видання Der Spiegel, після перших заяв про вхід талібів в місто близько 20 співробітників посольства в супроводі офіцерів поліції, які охороняли персонал, були доставлені в аеропорт.
США перевозять дипломатів
Тим часом офіційний представник адміністрації США повідомив, що американських дипломатів також перевозять з посольства цієї країни в Кабулі до аеропорту. Як передало агентство AP, це робиться за допомогою вертольотів, які курсують між диппредставництвом і аеропортом, де персонал буде залишатися якомога довше - з урахуванням ситуації у сфері безпеки.
Канада також призупиняє дипломатичні операції в Кабулі, персонал повертається додому.
Наступ "Талібану" на Кабул
Раніше радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула та підійшов до столиці. Керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто. Бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися по периметру кордонів Кабула.
Своєю чергою уряд Афганістану заявляє про "мирну передачу влади" "Талібану". За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований "перехідний уряд".
Як пізніше повідомив голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла, президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден