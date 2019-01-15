 Німеччина закрила аеропорти для іранської авіакомпанії Mahan Air | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німеччина закрила аеропорти для іранської авіакомпанії Mahan Air

Влада ФРН підозрює іранську авіакомпанію Mahan Air у причетності до шпигунства й тероризму. Літаки Mahan Air здійснювали регулярні рейси в Дюссельдорф і Мюнхен.

Літак компанії Mahan Air

Досі Mahan Air здійснювала кілька рейсів на тиждень в Дюссельдорф і Мюнхен

Влада ФРН позбавила іранську авіакомпанію Mahan Air ліцензії на здійснення авіаперевезень у Німеччині. Про це повідомив у понеділок, 21 січня, офіційний речник МЗС ФРН. У дипломатичному відомстві цей захід пояснюють міркуваннями безпеки та бажанням захистити "зовнішньополітичні й безпекові інтереси" Німеччини, цитує агенція новин dpa.

DW.COM

Німець афганського походження, який служив у Бундесвері, підозрюється у передачі таємної інформації іранській розвідці. (15.01.2019)

Колишній міністр енергетики Ізраїлю зізнався у шпигунстві на користь Ірану та може провести 11 років за ґратами. Йому закидають передавання конфіденційних даних щодо енергетичних об'єктів. (09.01.2019)

США зберуть у Польщі десятки країн світу, аби обговорити мир, стабільність, безпеку і вплив Ірану на Близькому Сході. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео. (11.01.2019)

Приводом для запровадження Євросоюзом обмежувальних заходів проти іранських спецслужб стали їхні наміри скоїти серію вбивств на території Європи. (08.01.2019)

У Берліні підозрюють Mahan Air у співпраці з іранським Корпусом вартових ісламської революції. Це стосується насамперед перевезень військових вантажів та озброєнь з Ірану до Сирії, де іранські військові виступають у конфлікті на боці уряду Башара Асада. На тлі цього в МЗС ФРН наголосили, що Берлін не може допустити рух у Німеччині літаків компаній, котрі "підтримують війну в Сирії".

Крім того, у МЗС ФРН вказують на зростання активності іранських спецслужб на території Європейського Союзу.  Раніше Євросоюз запровадив санкції проти розвідслужб Ірану і двох їхніх керівників, підозрюваних в причетності до серії вбивств і запланованих нападів на іранських опозиціонерів в Нідерландах, Данії та Франції.

Однак тоді штрафних заходів проти іранських компаній не ухвалювалося. В уряді ФРН підкреслили, що у випадку з Mahan Air мова йде не про санкції проти Ірану, а про конкретний обмежувальних захід проти конкретної компанії.

Досі Mahan Air здійснювала кілька рейсів на тиждень в Дюссельдорф і Мюнхен. Ця компанія вже з 2011 року перебуває в списку санкцій США. Міністерство фінансів США загрожує санкціями країнам і компаніям, які співпрацюють з Mahan Air.

Дивитись відео 01:23
Now live
01:23 хв

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)

Аудіо й відео до теми

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)  

Також за темою

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Генерал Бундесверу у відставці: Україна - кривава рана 14.05.2018

Ганс-Лотар Домрезе, чотиризірковий німецький генерал у відставці, в інтерв’ю DW розповів про Донбас, небезпеку зіткнення РФ і Заходу та ракетні удари по Сирії.

Реклама

Докладно

Британська прем'єрка Тереза Мей

У пошуках "Плану Б" Терези Мей

Ті самі граблі: британська прем'єрка Тереза Мей знову шукає підтримки більшості для своєї угоди з ЄС. 

У звіті Oxfam зазначається, що багатії багатшають, а незаможні біднішають

Звіт: Прірва між найбагатшими та найбіднішими зростає

Прірва між найбагатшими та найбіднішими зростає, стверджується у звіті Oxfam. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  