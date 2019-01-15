Німеччина закрила аеропорти для іранської авіакомпанії Mahan Air

Влада ФРН позбавила іранську авіакомпанію Mahan Air ліцензії на здійснення авіаперевезень у Німеччині. Про це повідомив у понеділок, 21 січня, офіційний речник МЗС ФРН. У дипломатичному відомстві цей захід пояснюють міркуваннями безпеки та бажанням захистити "зовнішньополітичні й безпекові інтереси" Німеччини, цитує агенція новин dpa.

У Берліні підозрюють Mahan Air у співпраці з іранським Корпусом вартових ісламської революції. Це стосується насамперед перевезень військових вантажів та озброєнь з Ірану до Сирії, де іранські військові виступають у конфлікті на боці уряду Башара Асада. На тлі цього в МЗС ФРН наголосили, що Берлін не може допустити рух у Німеччині літаків компаній, котрі "підтримують війну в Сирії".

Крім того, у МЗС ФРН вказують на зростання активності іранських спецслужб на території Європейського Союзу. Раніше Євросоюз запровадив санкції проти розвідслужб Ірану і двох їхніх керівників, підозрюваних в причетності до серії вбивств і запланованих нападів на іранських опозиціонерів в Нідерландах, Данії та Франції.

Однак тоді штрафних заходів проти іранських компаній не ухвалювалося. В уряді ФРН підкреслили, що у випадку з Mahan Air мова йде не про санкції проти Ірану, а про конкретний обмежувальних захід проти конкретної компанії.

Досі Mahan Air здійснювала кілька рейсів на тиждень в Дюссельдорф і Мюнхен. Ця компанія вже з 2011 року перебуває в списку санкцій США. Міністерство фінансів США загрожує санкціями країнам і компаніям, які співпрацюють з Mahan Air.