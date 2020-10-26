Німеччина завершила участь в місії ЄС біля берегів Лівії

Уряд ФРН офіційно заявив про завершення участі у військово-морській операції "Софія", що проводиться Європейським Союзом у Середземному морі. Німецький персонал залишив штаб-квартиру місії у Римі в неділю, 30 червня. Раніше в лютому Німеччина відмовилася відправляти нові судна для участі в операції.

В рамках місії "Софія", яка діє з 2015 року, кораблі військово-морських сил країн Євросоюзу проводять гуманітарні операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Моряки борються з контрабандою людей і озброєнь, навчають співробітників берегової охорони Лівії і рятують біженців на морі. За три роки було врятовано близько 50 тисяч людей.

До 2018 року всіх біженців, знятих з човнів в рамках місії, доставляли в італійські порти. Однак новий популістський уряд в Римі заявив, що Італія надалі не має наміру бути єдиною країною, що приймає біженців, врятованих на морі в рамках "Софії". Рим вважає неприйнятним закріплене в мандаті цієї місії положення про те, що приймати врятованих на морі зобов'язана виключно Італія. У березні ЄС вирішив призупинити дію місії.