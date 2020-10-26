 Німеччина завершила участь в місії ЄС біля берегів Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

Німеччина завершила участь в місії ЄС біля берегів Лівії

Німецький персонал місії "Софія" залишив її штаб-квартиру в Римі. Раніше у лютому Німеччина відмовилася відправляти нові судна для участі в операції в Середземному морі.

Люди, врятовані в рамках операції Софія

Люди, врятовані в рамках операції "Софія"

Уряд ФРН офіційно заявив про завершення участі у військово-морській операції "Софія", що проводиться Європейським Союзом у Середземному морі. Німецький персонал залишив штаб-квартиру місії у Римі в неділю, 30 червня. Раніше в лютому Німеччина відмовилася відправляти нові судна для участі в операції.

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Італія вимагає зміни правил роботи місії "Софія" у Середземному морі, інакше місію буде завершено. В уряді ФРН закликають знайти вихід із ситуації. (23.01.2019)

Протягом одного дня біля узбережжя Лівії було проведено 40 операцій. Берегова охорона Італії заявляє про найбільш напружений день за весь 2016 рік. (30.08.2016)

В рамках місії "Софія", яка діє з 2015 року, кораблі військово-морських сил країн Євросоюзу проводять гуманітарні операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Моряки борються з контрабандою людей і озброєнь, навчають співробітників берегової охорони Лівії і рятують біженців на морі. За три роки було врятовано близько 50 тисяч людей.

До 2018 року всіх біженців, знятих з човнів в рамках місії, доставляли в італійські порти. Однак новий популістський уряд в Римі заявив, що Італія надалі не має наміру бути єдиною країною, що приймає біженців, врятованих на морі в рамках "Софії". Рим вважає неприйнятним закріплене в мандаті цієї місії положення про те, що приймати врятованих на морі зобов'язана виключно Італія. У березні ЄС вирішив призупинити дію місії.

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Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

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