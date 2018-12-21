 Німеччина експортувала 2018 року значно менше озброєнь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Німеччина експортувала 2018 року значно менше озброєнь

У 2018 році виробники зброї з Німеччини реалізували на зовнішніх ринках значно менше своєї продукції, ніж роком раніше. Тенденція скорочення експорту озброєнь простежується у ФРН вже третій рік поспіль.

Експорт озброєнь

ФРН вже третій рік поспіль скорочує експорт озброєнь

Упродовж 2018 року німецький експорт озброєнь продемонстрував відчутне падіння обсягів. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 28 грудня, даними міністерства економіки ФРН, станом на 13 грудня дозвільними органами ФРН видано дозволів на експорт зброї на загальну суму 4,62 мільярда євро, передає агенція новин dpa.

Водночас за весь 2017 рік експортери отримали дозволів на продаж зброї закордонним партнерам на загальну суму 6,24 мільярда євро. Чиновники констатують, що в 2018 році обсяг затвердженого експорту зброї втретє поспіль скоротиться. Останнє зростання обсягів експорту зброї було зафіксоване в 2015 році. Тоді він сягнув рекордної позначки в 7,86 мільярда євро.

Цьогоріч найбільшим клієнтом німецьких експортерів-зброярів виявився Алжир. Ця північноафриканська країна придбала німецької зброї на 802 мільйони євро. На другому й третьому місці США з 506 мільйонами євро та Австралія із закупленою зброєю на 432 мільйони євро.

Четверте місце за Саудівською Аравією. Повідомляється, що до листопада цього року саудити отримали цього року німецької зброї на саму 416 мільйонів євро.

Згодом, коли стали відомі подробиці вбивства критичного до керівництва Саудівської Аравії журналіста Джамаля Хашоггі, у ФРН оголосили цілковите припинення продажів зброї саудитам. Такі дані федерального міністерства економіки надало на запит депутата Бундестагу від Зелених Оміда Нуріпура (Omid Nouripour).

Нагадаємо, що в підписаній у березні коаліційній угоді про створення уряду ФРН було зафіксоване рішення не постачати зброї до країн, "безпосередньо" залучених до війни в Ємені. Однак для виданих раніше дозволів зробили винятки.

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