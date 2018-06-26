 Німеччина дедалі активніше висилає шукачів притулку до інших країн ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Німеччина дедалі активніше висилає шукачів притулку до інших країн ЄС

Німеччина активно повертає шукачів притулку до країн ЄС, де вони вперше потрапили на територію Євросоюзу. За січень-травень цього року було вислано 4100 мігрантів.

Біженці в аеропорту Кельн-Бонн, вересень 2015 року

Біженці в аеропорту Кельн-Бонн, вересень 2015 року

За січень-травень 2018 року Німеччина в рамках Дублінських угод вислала до інших країн ЄС 4100 шукачів притулку. Про це пише в четвер, 28 червня, газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на відповідь федерального уряду на парламентський запит. Дублінські угоди визначають, що про шукача притулку має піклуватися та країна-член, на території якої мігрант вперше опинився в Євросоюзі.

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Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вважає, що Євросоюзу варто узгодити позиції з міграційної політики, адже питання міграції може визначити долю ЄС. (28.06.2018)

Нічний діалог представників німецьких партій СДПН, ХДС та ХСС щодо міграційної політики не приніс результатів. Партнери по коаліції мають провести змістовні переговори на вихідних. (27.06.2018)

Перед висилкою шукачів німецькі відомства скеровують відповідні запити до колег з інших країн ЄС. За даними документа, більшість запитів з ФРН іде до Італії, більше дев'яти тисяч за січень-травень цього року. Реально ж туди повернули з ФРН близько 1400 осіб. У 2017 році загалом за Дублінськими угодами Німеччина вислала 7100 осіб, майже третину з них - до Італії.

Цього ж дня канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), чия міграційна політика спричинила їй чимало проблем вдома, назвала питання переселенців доленосним для ЄС. Вона закликала повернутися до правил, які діяли до 2015 року, зокрема, Дублінських угод, на які тимчасово перестали зважати на тлі кризи біженців. Тепер же, заявила Меркель, кількість біженців у ЄС значно скоротилася.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через міграційну політику. Всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС - незгода. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.

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