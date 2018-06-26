Німеччина дедалі активніше висилає шукачів притулку до інших країн ЄС

За січень-травень 2018 року Німеччина в рамках Дублінських угод вислала до інших країн ЄС 4100 шукачів притулку. Про це пише в четвер, 28 червня, газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на відповідь федерального уряду на парламентський запит. Дублінські угоди визначають, що про шукача притулку має піклуватися та країна-член, на території якої мігрант вперше опинився в Євросоюзі.

Перед висилкою шукачів німецькі відомства скеровують відповідні запити до колег з інших країн ЄС. За даними документа, більшість запитів з ФРН іде до Італії, більше дев'яти тисяч за січень-травень цього року. Реально ж туди повернули з ФРН близько 1400 осіб. У 2017 році загалом за Дублінськими угодами Німеччина вислала 7100 осіб, майже третину з них - до Італії.

Цього ж дня канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), чия міграційна політика спричинила їй чимало проблем вдома, назвала питання переселенців доленосним для ЄС. Вона закликала повернутися до правил, які діяли до 2015 року, зокрема, Дублінських угод, на які тимчасово перестали зважати на тлі кризи біженців. Тепер же, заявила Меркель, кількість біженців у ЄС значно скоротилася.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через міграційну політику. Всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС - незгода. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.