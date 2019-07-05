 Німеччина відмовляється відрядити наземні війська в Сирію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

Німеччина відмовляється відрядити наземні війська в Сирію

Уряд Німеччини не погодився відрядити військових до Сирії. Водночас ФРН планує продовжити розпочаті заходи боротьби з "Ісламською державою".

Німецькі учасники коаліції проти Ісламської держави в Йорданії

Німецькі військові біля літака "Торнадо"

Німецький уряд відповів відмовою на заклик США відрядити наземні війська до Сирії. Як повідомив у понеділок, 8 липня, речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), ФРН продовжить здійснювати свій внесок у боротьбу з "Ісламською державою" (ІД). Зокрема йдеться про застосування розвідувальних літаків Tornado, літака-заправника та тренувальну місію в Іраку, передає агенція dpa. За його словами, про відрядження наземних військ не йдеться.

Речник німецького уряду також повідомив, що найближчим часом учасники коаліції проти ІД в Сирії та Іраку проведуть консультації і ухвалять рішення про подальші кроки. 

У Бундестазі також не підтримують заклик Вашингтона щодо відрядження наземних військ до Сирії - як представники правлячої коаліції, так і опозиції. "У цьому питанні я налаштований дуже, дуже критично. Крім того, у нас і не буде більшості в Бундестазі за подібне рішення", - заявив лідер фракції християнських демократів (ХДС/ХСС), що входить до правлячої коаліції, Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus).

Виконувач обов'язків голови фракції соціал-демократів (СДПН), котра теж належить до коаліції, Торстен Шефер-Ґюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel) рішуче відхилив вимогу США. Водночас представники опозиції - Зелені, Вільна демократична партія, "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та ліві теж закликали уряд дати чітку відмову Вашингтону.

Раніше спецпредставник уряду США щодо Сирії Джеймс Джеффрі закликав Німеччину відправити військових до цієї країни. "Ми хочемо, щоб наземні війська Німеччини частково замінили американських військових в регіоні", - заявив він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і інформагентству dpa, оприлюдненому в ніч на 7 липня.

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Німецькі військові потрібні в Сирії для завдань з логістики, навчання місцевих солдатів і технічної підтримки, заявив спецпредставник уряду США по Сирії. (07.07.2019)

За словами Джеффрі, залучення німецьких солдатів до бойових операціяй в Сирії не є головною метою, оскільки "проти бойовиків ІД краще використовувати сили місцевих військових". Однак Бундесвер міг би допомогти союзникам у сфері логістики, навчання місцевих солдатів і в галузі технічного обслуговування, а також забезпечити підтримку наземних військ з повітря, підкреслив він.

Наприкінці 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про відхід американських військ з регіону. За словами спецпредставника щодо Сирії, тепер Вашингтон шукає серед партнерів по коаліції проти "Ісламської держави" охочих надати добровільну підтримку в регіоні і сподівається на внесок Німеччини.

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Бундесвер: як контролюється німецьке військо? (20.08.2017)

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