Німеччина відмовила Онищенку у наданні притулку

Після рішення Вищого земельного суду Ольденбурга не видавати Олександра Онищенка Україні 27 травня ексдепутат негайно був звільнений зі слідчого ізолятора, де провів без кількох днів півроку. Нині звинувачений на батьківщині у багатомільйонних газових оборудках Онищенко перебуває на своєму ранчо у землі Нижня Саксонія, повідомив DW адвокат українця Домінік Клаук.

Невизначений статус у Німеччині

Утім, звільнення з ізолятора не означає, що Онищенко залишиться у Німеччині. Як повідомили DW у пресслужбі суду в Ольденбурзі, на початку травня Федеральне відомство міграції і біженців відмовило українському ексдепутату у наданні політичного притулку у Німеччині і закликало його негайно залишити територію країни. Це випливає з рішення суду, процитованого пресслужбою.

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Це не перша відмова Німеччини одному з найвідоміших втікачів з України. Два роки тому німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати Онищенку національну візу, з якою українець міг би претендувати на вид на проживання у Німеччині. Для отримання такої візи колишній депутат і газовий бізнесмен працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми, на яку він оформлює купівлю елітних коней для власного ранчо.

Онищенко наполягає на притулку

За інформацією адвоката прохача притулку, його підзахисний оскаржив у суді міста Оснабрюк відмову у притулку. Онищенко також подав клопотання на дозвіл залишитися у Німеччині на період судового розгляду. "Олександр Онищенко хоче залишитися у Німеччині", - наголосив адвокат. Якщо все ж таки Німеччина відмовить ексдепутату Верховної Ради у притулку, у нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є, підтвердив адвокат.

Крім того, захисник Онищенка сподівається, що його підзахисний зможе подорожувати й іншими країнами Європи. Адвокат вказує на те, що німецький суд відмовився видавати українця на батьківщину з посиланням на положення Європейської хартії з прав людини і його підзахисний може сподіватися на те, що це рішення візьмуть до уваги суди і правоохоронні органи інших країн. Водночас у Іспанії, де кілька років після втечі проживав Олександр Онищенко, суди раніше відмовили йому у притулку і розпорядилися видати втікача Україні.