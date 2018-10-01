Німеччина відкривається для трудових мігрантів - у тому числі і з України

Партії-учасниці правлячої у ФРН коаліції - Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (ХДС і ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - вирішили підвести риску під дискусією, яка тривала фактично чверть століття: про легалізацію трудової міграції у ФРН.

На переговорах у відомстві канцлерки у ніч проти вівторка, 2 жовтня, представники партій домовилися про основні положення майбутнього закону, який перетворить Німеччину на класичну імміграційну країну, як-то США, Канада, Нова Зеландія або Австралія.

Тему в уряді Німеччини вважають настільки важливою, що суть досягнутих домовленостей журналістам роз'яснювали одразу три міністри: внутрішніх справ (ХСС), економіки (ХДС) і праці та соціальних питань (СДПН).

Дефіцит кваліфікованих кадрів

Економіка Німеччини на підйомі, у деяких регіонах країни - повна зайнятість увесь робочий день. Однак, як зазначає німецький уряд в офіційному прес-релізі щодо майбутнього імміграційного закону, економічне майбутнє Німеччини "вирішальною мірою залежить від того, наскільки ми зможемо зберегти і розширити базу кваліфікованих кадрів".

Міністри праці, економіки та внутрішніх справ ФРН на прес-конференції в Берліні, 2 жовтня 2018 року

Ось і міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer) почав прес-конференцію з констатації: "Дефіцит кваліфікованих кадрів - це головна проблема підприємств в Німеччині, і вона ставатиме гострішою на вітчизняному ринку праці".

Вирішити труднощі за рахунок внутрішніх резервів, наприклад, курсів пере- та підвищення кваліфікації німецьких працівників, а також використовуючи можливості, які надає об'єднаний ринок праці ЄС, за оцінкою міністра, не вдасться. Потрібна трудова міграція з третіх країн.

При цьому Зеегофер кілька разів наголосив, що йдеться про освічених людей, які мають професійну кваліфікацію. Фахівці з вищою освітою вже і зараз за наявності низки умов можуть приїжджати до Німеччини і шукати тут роботу. За новим законом, така можливість буде в усіх мігрантів, що мають визнане у Німеччині свідоцтво про професійну кваліфікацію.

Усі професії важливі, усі професії потрібні

Вже й зараз для роботи в Німеччині можуть переїжджати трудові мігранти з третіх країн, які мають особливо дефіцитну професію, - наприклад, медперсонал із догляду за людьми похилого віку.

За цією пані у будинку для людей літнього віку доглядає іммігрантка з Китаю

За новим імміграційним законом такого роду обмежень більше не буде, хоча шанси отримати робочу візу і дозвіл на проживання в Німеччині, як і раніше, будуть вищими у тих фахівців, кого німецька економіка потребує найбільше. Інформацію про попит на ті чи інші професії можна буде знайти на спеціальному сайті, який уряд збирається незабаром запустити.

Але це не скасовує головного принципу майбутнього закону: якщо є свідоцтво про професійну кваліфікацію - кухаря, слюсаря або медсестри - і якщо таке свідоцтво визнається в Німеччині, то буде і можливість переїжджати у ФРН на роботу. Щоправда, уряд залишає за собою право знову вводити обмеження за професіями, якщо у тих чи інших галузях німецької економіки почнеться спад і будуть звільнення. Друга неодмінна умова - знання німецької мови. Враховуватиметься також вік потенційного трудового мігранта.

Кореспондент DW запитав на прес-конференції, чи може один з міністрів простою і доступною мовою розповісти про процедуру, яку треба буде пройти, скажімо, українському кухареві, щоб поїхати на роботу до Німеччини.

Як кухареві з України переїхати до Німеччини?

За словами міністра праці Губертуса Гайля (Hubertus Heil) для початку, український кухар має знати німецьку мову.

Урок німецької в Ґете-Інституті

"Але це не означає, що він повинен мати освіту германіста, таких і в цьому залі одиниці, - пожартував міністр. - Йдеться про те, щоб володіти німецькою настільки, щоб можна було працювати в Німеччині за своєю професією". Тобто кухареві треба знати німецькою одне, слюсарю - інше. Відповідні курси, як сподіваються у німецькому уряді, будуть пропонувати закордонні філії Ґете-Інституту та представництва німецьких промислових об'єднань.

В ідеалі майбутньому трудовому мігранту, продовжив міністр, треба мати і вже підписану трудову угоду з якоюсь німецькою фірмою. Це бажана, але не обов'язкова умова. Якщо людина іще не знайшла робоче місце, вона зможе все одно приїхати до Німеччини і півроку шукати тут роботу відповідно до своєї кваліфікації. Але протягом цього терміну вона не буде мати права на отримання соціальної допомоги - утримувати трудовий мігрант має себе сам.

Півроку на пошук роботи, але за свій рахунок

Тобто кухаря з України пустять до Німеччини тільки з сумою, якої повинно буде вистачити на півроку, запитав кореспондент DW?

Міністр зам'явся. Можливості, за його словами, можуть бути різні. Кухар, приміром, може тимчасово попрацювати на некваліфікованій посаді або отримати стипендію від якогось фонду. Але питання, визнав Губертус Гайль, ще слід вивчити.

Те саме стосується визнання свідоцтв про отримання тієї чи іншої спеціальності за кордоном. У самій Німеччині така процедура сертифікації триває подеколи місяцями, а то й роками. З роз'яснень трьох міністрів можна було дійти висновку, що надалі досить буде, як вони висловилися, "обґрунтованого припущення" про те, що свідоцтво українського кухаря або російського слюсаря дозволять їм працювати і в Німеччині за отриманою спеціальністю. Але і такі деталі ще належить прояснити під час конкретної роботи над законопроектом.

Троє міністрів, однак, обіцяють, що намагатимуться при цьому уникнути зайвих бюрократичних формальностей і знайти практичні рішення. "Якщо, наприклад, кухар, - повернувся міністр до відповіді кореспонденту DW, - може підтвердити свою спеціальність відповідним документом, то офіційно визнати його кваліфікацію можна буде в Німеччині і постфактум".

А ще належить знизити гостроту візової проблеми, яку Губертус Гайль відніс до категорії "вушко голки". "Ми вже говорили з міністром закордонних справ про те, що видача віз є одним з ключових питань, - сказав він. - У багатьох німецьких консульствах - через наплив охочих - ситуація і без того складна, треба нарощувати персонал".