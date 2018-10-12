 Німеччина видасть Болгарії підозрюваного у вбивстві журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Німеччина видасть Болгарії підозрюваного у вбивстві журналістки

Екстрадиція з ФРН до Болгарії підозрюваного у вбивстві тележурналістки Вікторії Марінової має відбутися упродовж 10 днів. Під час допиту затриманий стверджував, що не ґвалтував та не мав наміру вбивати журналістку.

Вікторію Марінову вбили у болгарському місті Русе

Вікторію Марінову вбили у болгарському місті Русе

Вищий земельний суд у німецькому місті Целле у п'ятницю, 12 жовтня, повідомив про ухвалення напередодні рішення видати Болгарії чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві тележурналістки Вікторії Марінової. "Екстрадиція обвинуваченого очікується найближчим часом", - йдеться у повідомленні суду. Видача підозрюваного Болгарії має відбутися за прискореною процедурою упродовж 10 днів.

У повідомленні суду також зазначається, що 20-річний підозрюваний громадянин Болгарії, який був затриманий 9 жовтня за європейським ордером, заявив під час допиту, "що не хотів вбивати жертву та заперечує, що зґвалтував її". Затриманий визнав у суді, що вступив у суперечку з жертвою 6 жовтня 2018 року. За його словами, "він перебував під сильним впливом алкоголю та наркотиків і вдарив жінку в обличчя, через що та впала. Потім він підняв ії та кинув у кущі, але після цього пішов геть", повідомив суд. Підозрюваний також заперечив пограбування жертви.

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Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування. (09.10.2018)

У Німеччині затримали болгарського громадянина, підозрюваного в причетності до вбивства болгарської тележурналістки Вікторії Марінової. (10.10.2018)

У прокуратурі Болгарії заявляли, що вбивство тележурналістки, вочевидь, не пов'язане з її професійною діяльністю. Генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров назвав ім'я підозрюваного - Северін Красіміров, який вже мав проблеми із законом. Міністр внутрішніх справ Болгарії повідомив, що слідчі виявили зразки його ДНК на одязі та тілі тележурналістки.

Нагадаємо, 7 жовтня в парку в болгарському місті Русе було виявлено тіло 30-річної Вікторії Марінової, яка працювала на приватному телеканалі TVN. Журналістку зґвалтували, смерть викликана ударами по голові і задушенням. Наприкінці вересня Марінова в одній з програм свого ток-шоу "Детектор" взяла інтерв'ю у двох журналістів, які займаються розслідуванням імовірної розтрати грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками.

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