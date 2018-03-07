 Німеччина виводить частину військового контингенту з Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

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Новини

Німеччина виводить частину військового контингенту з Іраку

Уряд Німеччини ухвалив рішення вивести з Іраку військових Бундесверу, що перебувають у містах Багдад і Таджі.

Солдат Бундесверу під час навчання курдських загонів пешмерга у Іраку

Солдат Бундесверу під час навчання курдських загонів пешмерга у Іраку (фото з архіву)

Німецький уряд вирішив вивести частину військового контингенту ФРН, що перебуває у Іраку. Про це увечері в понеділок, 6 січня, повідомив німецький міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю німецькому мовнику ZDF.

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Таке рішення ухвалили в Брюсселі на екстреному засіданні представники 29 держав-членів Північноатлантичного альянсу. (06.01.2020)

Анґела Меркель, Еммануель Макрон і Борис Джонсон закликають Тегеран уникати насильства та повернутися до дотримання ядерної угоди. Вони також просять Багдад надати підтримку міжнародній коаліції в боротьбі з ІД. (06.01.2020)

Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення з країни іноземних військ, які допомагали в боротьбі з "Ісламською державою". В Іраку на сьогодні перебувають понад п'ять тисяч військових США. (05.01.2020)

За словами Мааса, з Іраку виведуть солдатів Бундесверу, які перебувають у містах Багдад та Таджі. Вони будуть перекинуті у Йорданію. Міністр визнав, що однією з причин ухвалення такого рішення є міркування безпеки, додавши, що подальші дії уряду ФРН будуть визначатися оцінкою поточного становища у країні.

"Якщо парламент та уряд не хочуть більше бачити іноземні війська у Іраку, у Іраку більше не буде німецьких солдаток та солдатів", - зазначив Маас.

Також цього ж дня стало відомо, що повідомлення про вивід американських військ з Іраку, про який повідомляли американські ЗМІ, не відповідає дійсності. Цю інформацію спростував глава Пентагону Марк Еспер.

Нагадаємо, що парламент Іраку на екстреному засіданні в неділю, 5 січня, ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після ліквідації військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році.

6 січня представники держав-членів НАТО на екстреному засіданні вирішили призупинити місію Альянсу в Іраку заради безпеки своїх військових.

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