Німець Манфред Вебер став кандидатом у президенти Єврокомісії від ЄНП

Європейська народна партія (ЄНП), яка об'єднує в Європарламенті консервативні політичні сили країн ЄС, обрала своїм кандидатом на посаду глави Єврокомісії на виборах-2019 німецького політика Манфреда Вебера (Manfred Weber). Він зібрав під час партійного з'їзду в четвер, 8 листопада, в Гельсінкі 492 з 619 голосів делегатів. 46-річний віце-голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) переміг у внутрішній боротьбі з екс-прем'єром Фінляндії Александером Стуббом.

Швидше за все, на майбутніх виборах до Європарламенту, які відбудуться навесні 2019 року, головним опонентом Вебера стане Франс Тіммерманс із Партії європейських соціалістів - другого великого об'єднання політичних партій у ЄС. Окрім того, своїх кандидатів висуватимуть і менші партійні сім'ї, такі як Зелені чи ліберали.

Вебер пройшов шлях від голови молодіжної організації ХСС до депутата земельного парламенту Баварії. 1996 року Вебер заснував консалтингову фірму в галузі технологій захисту довкілля, виконавчим директором якої, якщо вірити його сторінці на сайті Європарламенту, він і досі є. Після баварського парламенту, 2004 року Вебер був обраний євродепутатом. Через деякий час він зміг позиціонувати себе як експерт із питань внутрішньої політики у власній фракції та зрештою дістався посади її голови. Утім, він ніколи не обіймав жодної урядової посади і не очолював жодного державного органу, за що його найбільше і критикують.