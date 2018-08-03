 Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 17.08.2018

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Вікно в Німеччину

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили сім тисяч автомобілів. І ціна доступна.

Електрокар Sion від Sono Motors працює на сонячній енергії

Електрокар Sion від Sono Motors працює на сонячній енергії

Цей електрокар Sion пройшов довгий шлях від прототипу, який збудували кілька студентів у гаражі в Мюнхені. У 2016 році юнаки почали збір коштів через краудфандингові платформи на втілення проекту. Їм вдалось зібрати близько мільйона євро. Стартап Sono Motors презентував фінальну версію електрокару Sion в липні 2017 року. Дивіться, як він виглядає:

 

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Купити електромобіль в Україні: наскільки дешевше стало? (відео)

Пільги на ввезення електромобілів почали діяти в Україні. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що з 1 січня 2018 року електромобілі стануть одними з найдешевших в Європі. Чи правда це? (08.01.2018)  

Електробус, зроблений в Україні: перевірка на рентабельність (відео)

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Нові концепції мобільності: своє авто у місті може стати непотрібним

Німецька молодь дедалі частіше відмовляється від власних автівок, надаючи перевагу новим видам міського транспорту. Чому так відбувається, і що може бути альтернативою приватному авто? (29.05.2018)  

Чи стане 2018 рік проривним для електромобільності?

"Дизельний скандал" відродив дискусію про майбутнє транспорту. Чи може електромотор справді замінити двигун внутрішнього згоряння? Чи стане 2018 рік вирішальним для електромобілів? (31.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Суперелектрокар: сам їздить, сам платить (13.06.2018)  

EGo Life: Електромобіль за 12 тисяч євро (06.11.2017)  

Шведський електрокар може стати проривом в автобудуванні (07.03.2018)  

Відео

Як працює найбільший в Європі притулок для тварин (06.08.2018)

На околиці Берліна розташований найбільший в Європі притулок для тварин. Їх тут близько півтори тисячі, а також птахи та рептилії.  

Німецьким броварням бракує пивних пляшок (27.07.2018)

Через нестерпну спеку німці п’ють дуже багато пива. Втім, не поспішають повертати порожні пляшки назад. Не вистачає вже навіть ящиків для самої склотари. Здавайте пляшки!  

Найсильніший пенсіонер Німеччини- 82-річний берлінець (17.08.2018)

Нарікати на здоров'я та досиджувати віку перед телевізором - для Вольфґанґа Садовскі не варіант. 82-річний німець скористався виходом на пенсію, аби встановлювати нові спортивні рекорди. 

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