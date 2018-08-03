Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили сім тисяч автомобілів. І ціна доступна.
Цей електрокар Sion пройшов довгий шлях від прототипу, який збудували кілька студентів у гаражі в Мюнхені. У 2016 році юнаки почали збір коштів через краудфандингові платформи на втілення проекту. Їм вдалось зібрати близько мільйона євро. Стартап Sono Motors презентував фінальну версію електрокару Sion в липні 2017 року. Дивіться, як він виглядає:
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