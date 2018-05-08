Німецькі таксисти протестують проти планів лібералізації ринку

У приблизно 30 німецьких містах у середу, 10 квітня, відбуваються протести водіїв таксі. Вони виступають проти плану уряду ФРН лібералізувати ринкові норми, що дозволить прийти в країну сервісам на кшталт Uber, передає агенція dpа.

Організатором акції стала Німецька асоціація таксі та прокату авто (BZP). Найбільший захід відбувся у Берліні, де кілька тисяч таксі повільно їхали до Бранденбурзьких воріт. Також протести відбуваються в Гамбурзі, Дюссельдорфі, Вісбадені, Штутгарті, Дрездені та інших містах. За даними BZP, загалом у ФРН працюють близько 250 тисяч водіїв таксі.

Міністерство транспорту ФРН планує скасувати обмеження для таких сервісів таксі, як Uber. Це дозволить їм у 2020 році вийти на німецький ринок. BZP заявляє, що ця реформа змусить водіїв зі звичайних служб таксі боротися за робочі місця. У відповідь міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) заявив, що "ніхто не хоче нерегульованих і несправедливих пасажирських перевезень, як в інших країнах", цитує агенція AP.

Нагадаємо, що Uber уже працює в Берліні, Мюнхені, Дюссельдорфі і Франкфурті-на-Майні. Але на відміну від інших країн, у Німеччині його водії повинні мати особливі професійні ліцензії. Також їм не дозволяється забирати кількох пасажирів, щоб відвести їх в одне місце.