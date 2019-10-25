 Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.

Йорґ Мойтен (ліворуч) та Тіно Крупалла

Йорґ Мойтен (ліворуч) та Тіно Крупалла - тепер співголови АдН

Делегати з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що проходить у місті Брауншвейгу, обрали партійне керівництво.

У суботу, 30 листопада, на пост співголови політсили було переобрано 58-річного Йорґа Мойтена (Jörg Meuthen), котрий набрав 69,2 відсотка голосів.

Другим співголовою замість Александера Ґауланда (Alexander Gauland) став 44-річний політик Тіно Крупалла (Tino Chrupalla). Сам Ґауланд, котрий є одним із співзасновників політсили, не став висуватися на цей пост. Кандидатура Крупалли здобула 54,5 відсотка голосів.

Першою заступницею голови партії обрано 40-річну Аліс Вайдель (Alice Weidel).

Як повідомлялося, з'їзд правих популістів супроводжувався масштабними акціями протесту поблизу місця проведення партійного заходу.

Нагадаємо, АдН створили у 2013 році. На сьогоднішній день АдН присутня в усіх земельних парламентах Німеччини, а на виборах до Бундестагу 2017 року посіла третє місце.

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