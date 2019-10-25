Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.
Делегати з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що проходить у місті Брауншвейгу, обрали партійне керівництво.
У суботу, 30 листопада, на пост співголови політсили було переобрано 58-річного Йорґа Мойтена (Jörg Meuthen), котрий набрав 69,2 відсотка голосів.
Другим співголовою замість Александера Ґауланда (Alexander Gauland) став 44-річний політик Тіно Крупалла (Tino Chrupalla). Сам Ґауланд, котрий є одним із співзасновників політсили, не став висуватися на цей пост. Кандидатура Крупалли здобула 54,5 відсотка голосів.
Першою заступницею голови партії обрано 40-річну Аліс Вайдель (Alice Weidel).
Як повідомлялося, з'їзд правих популістів супроводжувався масштабними акціями протесту поблизу місця проведення партійного заходу.
Нагадаємо, АдН створили у 2013 році. На сьогоднішній день АдН присутня в усіх земельних парламентах Німеччини, а на виборах до Бундестагу 2017 року посіла третє місце.
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