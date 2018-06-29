Німецькі поліцейські на службі застрелили 14 осіб у 2017 році

У 2017 році поліція ФРН під час виконання службових обов'язків застрелила 14 осіб, ще 39 осіб були поранені. Про це в п'ятницю, 29 червня, повідомила агенція новин dpa з посиланням на дані Німецької поліцейської школи в Мюнстері. У 2016 році ці показники становили 11 та 28 осіб відповідно, а в 2013-му - 8 та 20. Загалом в Німеччині працює близько 300 тисяч поліцейських.

Минулого року, як повідомляють видання медіагрупи Funke, загалом поліцейські стріляли в людей 75 разів, приблизно один раз на п'ять днів. 13 з 14 смертей відбувалися в обставинах, коли поліцейські потребували негайного захисту себе чи інших. Ще один випадок - намагання перешкодити втечі. Також поліція застосовує вогнепальну зброю, аби вбити небезпечних, хворих чи смертельно поранених тварин - минулоріч таких випадків було 13,4 тисячі.

У США відповідні цифри значно більші за німецькі: у 2017 році там поліцейські застрелили 987 осіб, повідомляє газета The Washington Post. В Україні такі дані не оприлюднюються. Втім, в останні роки було принайнмі кілька резонансних випадків, зокрема, вбивство підозрюваного під час втечі в Києві в лютому 2016-го.