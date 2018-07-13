Німецькі журналісти: ФСБ могла отримати доступ до внутрішніх звітів СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні може опинитися в центрі шпигунського скандалу. Внутрішні документи місії, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Про це йдеться в розслідуванні телепрограми FAKT німецького телеканалу ARD, яке покажуть увечері 17 липня. Стислий опис результатів розслідування опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) у понеділок, 16 липня.

У розпорядженні німецьких журналістів опинилася копія цифрового носія, на якому збережені внутрішні звіти місії про події на окупованих територіях Cходу України. Також там є дані про комунікацію заступника голови СММ Александера Гуґа (Alexander Hug). Окрім того, носій містить міні-досьє на членів місії. Там описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, які типи жінок їм подобаються тощо.

За даними розслідування FAKT, вся ця інформація була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ", - припускають німецькі журналісти.

Александер Гуґ у інтерв'ю програмі FAKT заявив: "Нині ми не можемо сказати точно, що відбулося. Нам потрібні подальші деталі". Заступник голови місії додав, що СММ ОБСЄ серйозно сприймає будь-які загрози безпеці членів місії. В ОБСЄ, за його словами, перевірять цю ситуацію та вживуть необхідних заходів.

Посольство РФ у Берліні на запит журналістів відповіло, що надання інформації з цього питання - поза їхньою компетенцією.

Близько 700 міжнародних спостерігачів задіяні зараз у місії ОБСЄ, яка працює в Україні з березня 2014 року. Загалом місія налічує майже 1200 співробітників, серед яких чимало місцевих на посадах перекладачів, радників та адміністративного персоналу, пише інформагенція dpa. 26 членів місії походять із Німеччини. Головне завдання СММ - спостерігати за дотриманням перемир'я в зоні конфлікту на Сході України та документувати порушення. Це найбільша спостережна місія в історії ОБСЄ.