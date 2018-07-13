Німецькі журналісти: ФСБ могла отримати доступ до внутрішніх звітів СММ ОБСЄ
У розпорядженні журналістів телепрограми FAKT опинилася копія цифрового носія з внутрішніми звітами СММ ОБСЄ та міні-досьє на членів місії. Дані ФСБ міг "зливати" працівник місії, припускають журналісти.
СММ ОБСЄ на Донеччині, червень 2017
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні може опинитися в центрі шпигунського скандалу. Внутрішні документи місії, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Про це йдеться в розслідуванні телепрограми FAKT німецького телеканалу ARD, яке покажуть увечері 17 липня. Стислий опис результатів розслідування опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) у понеділок, 16 липня.
У розпорядженні німецьких журналістів опинилася копія цифрового носія, на якому збережені внутрішні звіти місії про події на окупованих територіях Cходу України. Також там є дані про комунікацію заступника голови СММ Александера Гуґа (Alexander Hug). Окрім того, носій містить міні-досьє на членів місії. Там описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, які типи жінок їм подобаються тощо.
За даними розслідування FAKT, вся ця інформація була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ", - припускають німецькі журналісти.
Александер Гуґ у інтерв'ю програмі FAKT заявив: "Нині ми не можемо сказати точно, що відбулося. Нам потрібні подальші деталі". Заступник голови місії додав, що СММ ОБСЄ серйозно сприймає будь-які загрози безпеці членів місії. В ОБСЄ, за його словами, перевірять цю ситуацію та вживуть необхідних заходів.
Посольство РФ у Берліні на запит журналістів відповіло, що надання інформації з цього питання - поза їхньою компетенцією.
Близько 700 міжнародних спостерігачів задіяні зараз у місії ОБСЄ, яка працює в Україні з березня 2014 року. Загалом місія налічує майже 1200 співробітників, серед яких чимало місцевих на посадах перекладачів, радників та адміністративного персоналу, пише інформагенція dpa. 26 членів місії походять із Німеччини. Головне завдання СММ - спостерігати за дотриманням перемир'я в зоні конфлікту на Сході України та документувати порушення. Це найбільша спостережна місія в історії ОБСЄ.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Бойова підготовка
Порівняно з 2014 роком, рівень бойової підготовки українських вояків у зоні конфлікту значно підвищився, запевняють у Збройних силах. "Увесь досвід військових у взводах, відділеннях, ротах - здобуто виключно у ході бойових дій. Проте часом не вистачає саме теоретичної підготовки для стратегічного планування", - коментують у підрозділі, який відвідала кореспондентка DW.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Хто стоїть на передовій?
"На сьогоднішній день на передовій знаходяться виключно військові контрактної служби", - розповідає DW один з бойових командирів підрозділу ЗСУ, що перебуває на Донбасі. Проте в Концепції реформування кадрової політики ЗСУ, затвердженої у 2017 році, не зазначено конкретних критеріїв, за якими має здійснюватися відбір військовослужбовців на контрактну службу в українській армії.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Дисципліна та ініціативність
З моменту перебування у зоні АТО виключно військовослужбовців-контрактників дисципліна у бойових підрозділах суттєво покращилась, відзначають польові командири. "Коли в АТО перебували мобілізовані, їх було складно змусити виконувати статут ЗСУ. Пияцтво та дезертирство процвітало", - коментує DW командир роти. З ініціативи його підлеглих, власними силами вони побудовали лазню у себе на позиції.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Спорт на передовій за будь-яких умов
Однією з головних причин небойових втрат у зоні АТО є зловживання алкоголем. Це відзначають і в міноборони України. Проте, за даними міністерства, у 2017 році кількість таких втрат ЗСУ зменшилась на 36 відсотків, порівняно з попереднім роком. "Щоб ні в кого не було бажання пиячити, ми змайстрували спортмайданчик. З усього, що було під руками", - розповіли DW у бойовому підрозділі.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Підготовка до зими
Українські військові готуються вже до четвертої зими на передовій на Донбасі. Підрозділи роблять запаси дров та укріплюють бліндажі. Будівельні матеріали здебільшого дістають від волонтерів. Міноборони забезпечує контрактників у зоні бойових дій комплектами теплого одягу та взуття.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Майже по-домашньому
"Раніше у нас були величезні проблеми з продовольством та харчуванням. Згодом виявили корупційну схему у службі тилового забезпечення нашого підрозділу", - розповідає командир роти, що вже два роки перебуває на лінії зіткнення. "Тепер у нас продуктів стільки, що вистачило ще б на цілий підрозділ", - додає він.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Вогонь перемир'я
Попри регулярні заяви про припинення вогню на Донбасі, щоночі обстріли поновлюються. У разі загрози життю, бійцям підрозділів дають дозвіл відповідати на удари сепаратистів.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Матеріальне забезпечення
У 2014 році більшість тих, хто пішов добровольцем на службу в українській армії, мали самостійно забезпечувати себе необхідним - або за власний кошт, або за допомогою волонтерів. "У 2017 році ми повністю одягнені та взуті - жодної проблеми з таким забезпеченням у контрактників тепер нема", - пояснює військовий, що несе службу у зоні АТО.
Чи відчутна військова реформа на передовій?
Контракт до кінця особливого періоду
Значно збільшені протягом останніх двох років зарплати контрактникам призвели до тієї ситуації, що служба в армії стала фінансово привабливою для людей без спеціалізованої освіти. За словами керівника підрозділу, у 2014-2015 роках більшість його підлеглих підписували контракти виключно з огляду на патріотичні почуття - тепер більш важливу роль відіграють грошові виплати.