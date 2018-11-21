Німецькі дизельні машини "кочують" в Україну (відео)

Українці - одні з основних покупців дизельних авто з Німеччини, які були у вжитку. Дизелі із застарілими еко-стандартами зареєстровані у Польщі або Литві, однак в Україні на них можна їздити протягом року. Таких автівок в Україну завозять дедалі більше. Тим часом екологи застерігають: вихлопи від дизельних двигунів дуже шкідливі для довкілля. Тому повітря в українських містах ставатиме ще бруднішим.