 Німецькі дизельні машини ″кочують″ в Україну (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Німецькі дизельні машини "кочують" в Україну (відео)

Торік Україна імпортувала 15 600 дизельних авто з ФРН, які були у вжитку. Тепер "брудні" дизелі з Німеччині забруднюють українські міста.

Made in Germany (DW)

Потримані імецькі дизельні автомобілі - хіт імпорту в Україну

Українці - одні з основних покупців дизельних авто з Німеччини, які були у вжитку. Дизелі із застарілими еко-стандартами зареєстровані у Польщі або Литві, однак в Україні на них можна їздити протягом року. Таких автівок в Україну завозять дедалі більше. Тим часом екологи застерігають: вихлопи від дизельних двигунів дуже шкідливі для довкілля. Тому повітря в українських містах ставатиме ще бруднішим.

DW.COM

Автоконцерни ФРН допоможуть переобладнати старі дизельні авто

Міністр транспорту ФРН і очільники найбільших автоконцернів досягли компромісу щодо старих дизельних автомобілів. Автовиробники готові фінансово підтримати автовласників у 15 містах. (08.11.2018)  

Дизельні автомобілі все ще мають майбутнє, впевнена Меркель

Анґела Меркель сподівається, що вдасться уникнути заборони для дизельних автомобілів у містах Німеччини, однак визнає, що у 14 містах потрібні додаткові заходи у боротьбі із забрудненням повітря. (06.10.2018)  

Суд постановив заборонити рух дизельних авто у частині Берліна

До середини 2019 року столиця ФРН Берлін має заборони рух автомобілів, оснащених дизельними двигунами, на щонайменше 11 ділянках вулиць. Відповідну постанову оголосив суд 9 жовтня. (09.10.2018)  

Також за темою

Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018) 22.11.2018

Українці - одні з основних покупців потриманих дизельних автомобілів з Німеччини. Торік Україна імпортувала 15 600 таких машин. І це лише початок. Тепер "брудні" дизелі з Німеччині забруднюють українські міста.

Autoverkehr im Ruhrgebiet

Рух дизельних автомобілів обмежать ще у двох містах Німеччини 15.11.2018

Починаючи з липня наступного року, в Ессені та Ґельзенкірхені на окремих вулицях заборонять рух дизельних автомобілів, що відповідають стандартам "Євро-4" та "Євро-5".

VW Dieselmotor

Дизельні автомобілі все ще мають майбутнє, впевнена Меркель 06.10.2018

Анґела Меркель сподівається, що вдасться уникнути заборони для дизельних автомобілів у містах Німеччини, однак визнає, що у 14 містах потрібні додаткові заходи у боротьбі із забрудненням повітря.

Реклама

Докладно

Made in Germany (DW)

Німецькі дизельні машини "кочують" в Україну (відео)

Торік Україна імпортувала 15 600 дизельних авто з ФРН, які були у вжитку. І це лише початок. 

За різними оцінками, в Україні від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок

Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео)

Хаос на дорогах через "євробляхи". Чому насправді проблема не в податках і страйки не допоможуть?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  