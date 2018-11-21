Німецькі дизельні машини "кочують" в Україну (відео)

Торік Україна імпортувала 15 600 дизельних авто з ФРН, які були у вжитку. Тепер "брудні" дизелі з Німеччині забруднюють українські міста.
Українці - одні з основних покупців дизельних авто з Німеччини, які були у вжитку. Дизелі із застарілими еко-стандартами зареєстровані у Польщі або Литві, однак в Україні на них можна їздити протягом року. Таких автівок в Україну завозять дедалі більше. Тим часом екологи застерігають: вихлопи від дизельних двигунів дуже шкідливі для довкілля. Тому повітря в українських містах ставатиме ще бруднішим.
Міністр транспорту ФРН і очільники найбільших автоконцернів досягли компромісу щодо старих дизельних автомобілів. Автовиробники готові фінансово підтримати автовласників у 15 містах. (08.11.2018)
Анґела Меркель сподівається, що вдасться уникнути заборони для дизельних автомобілів у містах Німеччини, однак визнає, що у 14 містах потрібні додаткові заходи у боротьбі із забрудненням повітря. (06.10.2018)