Архітектори з Німеччини передали музею Майдану права на проєкт

Український Національний музей Революції гідності та німецьке архітектурне бюро Kleihues+Kleihues у понеділок, 17 травня, підписали договір про безоплатну передачу музею авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту. Ідеться про будівництво Національного музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Проєкт "Штурм висоти" архітекторів Яна Кляйгуса (Jan Kleihues) та Йоганнеса Кресснера (Johannes Kressner) переміг за результатами міжнародного відкритого архітектурного конкурсу, проведеного за дорученням українського уряду ще у 2018 році. Однак, як повідомили в архітектурному бюро, майже два роки розвиток проєкту був заблокований через недосконалість законодавства з публічних закупівель і нерозвиненість в Україні практики архітектурних конкурсів.

Проєкт музею Революції Гідності у Києві

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За задумом архітекторів, будівля музею на вершині пагорба символізуватиме вирішальний момент штурму цієї висоти 20 лютого 2014 року та розвиватиме цей лейтмотив у концепції споруди, сходження на вершину якої буде можливе зовнішнім пандусом довкола стін - як продовження меморіального шляху алеї. "Для нас як архітекторів, цей проєкт особливий тим, що це не реалізація задачі для приватних інвесторів, а проєктування для українського народу. Це буде будівля, яка допоможе підтримати демократичні зусилля та консолідувати громадський діалог", - наголосили архітектори з Kleihues+Kleihues.

У будівлі музею передбачене місце для постійної експозиції та для проведення заходів, простір для тимчасових виставок, дитячий музей, фондосховище та кіноконцертна зала-лекторій, дослідницький центр, медіатека.

Ахітектурне бюро Kleihues+Kleihues спроєктували також будівлю нової штаб-квартири в Берліні для Федеральної розвідувальної служби Німеччини, яку відкрили у 2018 році.