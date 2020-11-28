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Німецько-українська комісія істориків

Німецько-українська комісія істориків (DUHK) створена у 2014 році.

Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Німецько-українська комісія істориків". Метою Німецько-українська комісія істориків (DUHK) є активний обмін знаннями між українськими та німецькими істориками, а також вивчення історичного образу обох країнах. Комісія досліджує такі теми, як Перша та Друга світові війни в Україні та Німеччині, окупаційна політика Німеччини, Голокост, повоєнний час та Голодомор. Німецько-українська комісія істориків (DUHK) створена у 2014 році.

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео) 28.11.2020

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.

"На що перетворилася багата Україна": як німкеня пережила Голодомор (27.11.2020) 27.11.2020

Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.

Смски від посла: як Київ позбувся незручних істориків

Смски від посла: як Київ позбувся незручних істориків 30.09.2020

Міністерство закордонних справ України відкликало патронат над Німецько-Українською комісією істориків після низки невдалих спроб впливати на роботу вчених. У Берліні засмучені цим демаршем.
Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом: історики не винні?

Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом: історики не винні? 25.10.2019

Тема Голодомору спричинила бурхливу дискусію серед українців у Німеччині. Посол України Андрій Мельник розкритикував двосторонню комісію істориків, яка існує з 2015 року. У комісії критику на свою адресу відкидають.
Штайнмаєр та Клімкін взяли під патронат Німецько-українську комісію істориків

Штайнмаєр та Клімкін взяли під патронат Німецько-українську комісію істориків 08.04.2016

Німецько-українська комісія істориків (DUHK) діятиме під патронатом міністрів закордонних справ ФРН та України.
Форум істориків у Львові: Скажи, що ти пам’ятаєш, і я скажу, хто ти

Форум істориків у Львові: "Скажи, що ти пам’ятаєш, і я скажу, хто ти" 18.01.2016

Львів уперше прийняв членів нещодавно заснованої Німецько-української комісії істориків. Конференція стала відповіддю на численні виклики, які сьогодні визначають життя Європи.
Німецький історик: У німецьких підручниках має бути більше інформації про Україну

Німецький історик: У німецьких підручниках має бути більше інформації про Україну 10.04.2015

Німці замало знають про історію України, щоб зрозуміти сутність нинішнього конфлікту з Росією, вважає професор Мартін Шульце Вессель. Він став співініціатором Українсько-німецької комісії істориків.