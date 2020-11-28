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Німецько-українська комісія істориків (DUHK) створена у 2014 році.
Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Німецько-українська комісія істориків". Метою Німецько-українська комісія істориків (DUHK) є активний обмін знаннями між українськими та німецькими істориками, а також вивчення історичного образу обох країнах. Комісія досліджує такі теми, як Перша та Друга світові війни в Україні та Німеччині, окупаційна політика Німеччини, Голокост, повоєнний час та Голодомор. Німецько-українська комісія істориків (DUHK) створена у 2014 році.
Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.