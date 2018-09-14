 Німецькому журналісту Зеппельту знову відмовили у в′їзді в Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Німецькому журналісту Зеппельту знову відмовили у в'їзді в Росію

Репортер телеканалу ARD Гайо Зеппельт, відомий своїми викриттями про допінг у російському спорті, впевнений, що він як і раніше значиться в списку "небажаних осіб".

Німецький журналіст Гайо Зеппельт

Німецький журналіст Гайо Зеппельт

Влада Росії знову відмовили у в'їзді журналісту німецької телекомпанії ARD Гайо Зеппельту (Hajo Seppelt), відомому своїми викриттями про допінг у російському спорті. Про це репортер у понеділок, 17 вересня, повідомив німецькому агентству спортивної інформації SID.

"Візове агентство повідомило мені, що мені не видали візу на в'їзд. Посольство Росії не навело підстав для відмови в задоволенні запиту. Я виходжу з того, що як і раніше перебуваю в списку "небажаних осіб", - зазначив Зеппельт.  

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Глава МЗС Німеччини повідомив про скасування Росією заборони на в'їзд викривальнику державної системи вживання допінгу в РФ Гайо Зеппельту. Утім, поки невідомо, чи зможе він висвітлювати Чемпіонат світу з футболу. (15.05.2018)

Уряд Німеччини вважає "хибним кроком" рішення органів РФ заборонити в'їзд німецькому журналісту Гайо Зеппельту, який відомий матеріалами про допінг у російському спорті. Журналіст планував висвітлювати ЧС-2018. (14.05.2018)

На початку травня німецькому журналісту вперше відмовили у видачі російської візи, необхідної для поїздки на Чемпіонат світу з футболу 2018 року. Тоді ж стало відомо про його включення до російського "чорного списку". Під тиском міжнародної громадськості і влади Німеччини це рішення було переглянуте, але в Слідчому комітеті РФ заявили, що хочуть допитати журналіста у справі інформатора WADA Григорія Родченкова.

Федеральне відомство з кримінальних справ (BKA), Федеральна розвідувальна служба (BND) і земельне відомство з кримінальних справ (LKA) Берліна, проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що репортерові не слід відвідувати РФ через "занадто великий ризик" для його безпеки. В результаті він відмовився від поїздки.

Багато років Зеппельт займався проблемою допінгу у світовому спорті. Він розповів про допінг-систему в РФ, яка, імовірно, функціонувала за участю держави. Його викриття призвели до відсторонення російських атлетів від участі в міжнародних змаганнях.

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