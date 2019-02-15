Німецький Siemens візьме участь у мільярдному залізничному проекті в Росії

Німецька компанія Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва високошвидкісної залізниці між російськими містами Челябінськ та Єкатеринбург протяжністю 220 кілометрів.
Німецька компанія Siemens та Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовилися щодо будівництва високошвидкісної залізничної магістралі між російськими Челябінськом та Єкатеринбургом. Підрозділ німецької компанії з виробництва залізничної техніки і составів Siemens Mobility та компанія "Уральська швидкісна магістраль" підписали відповідну угоду на полях Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 15 лютого.
"Там є ще багато питань щодо фінансування, але це підкреслює, що ми разом з Siemens будемо активно рухатися вперед щодо даного проекту", - заявив глава РФПІ Кирило Дмитрієв, повідомляє агенція "Інтерфакс".
Сума угоди становить у перерахунку чотири мільярди євро. Будівництво залізниці протяжністю 220 кілометрів та зі швидкістю руху до 300 кілометрів на годину планують розпочати в 2021 році, а введення в експлуатацію призначено на 2025 рік.
Siemens входить у консорціум Deutsche Initiative für Hochgeschwindigkeitsverkehr ("Німецька ініціатива з розвитку високошвидкісних залізничних магістралей"), який розраховує взяти участь в будівництві залізничної магістралі Москва-Казань, а також обговорює проект Москва - Санкт-Петербург. Також членами консорціуму є Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank, Vossloh Group та інші компанії.
Російський ринок є традиційно важливим для Siemens. Нещодавно діяльність компанії в РФ опинилася в центрі скандалу, що розгорівся влітку 2017 року довкола постачання турбін Siemens до анексованого Росією Криму, що суперечить запровадженим санкціям з боку ЄС. У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Росыйська компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку. ЄС розширив санкції через скандал навколо турбін.