 Німецький Siemens візьме участь у мільярдному залізничному проекті в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Німецький Siemens візьме участь у мільярдному залізничному проекті в Росії

Німецька компанія Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва високошвидкісної залізниці між російськими містами Челябінськ та Єкатеринбург протяжністю 220 кілометрів.

Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Німецька компанія Siemens та Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовилися щодо будівництва високошвидкісної залізничної магістралі між російськими Челябінськом та Єкатеринбургом. Підрозділ німецької компанії з виробництва залізничної техніки і составів Siemens Mobility та компанія "Уральська швидкісна магістраль" підписали відповідну угоду на полях Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 15 лютого.

"Там є ще багато питань щодо фінансування, але це підкреслює, що ми разом з Siemens будемо активно рухатися вперед щодо даного проекту", - заявив глава РФПІ Кирило Дмитрієв, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Сума угоди становить у перерахунку чотири мільярди євро. Будівництво залізниці протяжністю 220 кілометрів та зі швидкістю руху до 300 кілометрів на годину планують розпочати в 2021 році, а введення в експлуатацію призначено на 2025 рік.

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Siemens входить у консорціум Deutsche Initiative für Hochgeschwindigkeitsverkehr ("Німецька ініціатива з розвитку високошвидкісних залізничних магістралей"), який розраховує взяти участь в будівництві залізничної магістралі Москва-Казань, а також обговорює проект Москва - Санкт-Петербург. Також членами консорціуму є Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank, Vossloh Group та інші компанії.

Російський ринок є традиційно важливим для Siemens. Нещодавно діяльність компанії в РФ опинилася в центрі скандалу, що розгорівся влітку 2017 року довкола постачання турбін Siemens до анексованого Росією Криму, що суперечить запровадженим санкціям з боку ЄС. У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Росыйська компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку. ЄС розширив санкції через скандал навколо турбін.

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Турбіни Siemens у Криму: ЄС запровадив нові санкції проти РФ (04.08.2017)

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Турбіни Siemens у Криму: ЄС запровадив нові санкції проти РФ (04.08.2017)  

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Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Siemens візьме участь у великому залізничному проекті в РФ

Німецький Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва залізниці між Челябінськом та Єкатеринбургом. 

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