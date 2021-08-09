Німецький Ґете-Інститут

Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! (фотогалерея)

Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе Німеччину, ближче познайомитися з німцями і знайти друзів по всьому світу.