Німецький Ґете-Інститут

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Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.
Випускниця чернівецької гімназії Діана Паневська здобула перше місце на найбільшій у світі олімпіаді для тих, хто вивчає німецьку як іноземну. Вона розповіла DW, як готувалася і які переваги надає перемога в конкурсі.