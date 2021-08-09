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Німецький Ґете-Інститут

Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! (фотогалерея)

Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! (фотогалерея) 09.08.2021

Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе Німеччину, ближче познайомитися з німцями і знайти друзів по всьому світу.
Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! 09.08.2021

Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе Німеччину, ближче познайомитися з німцями і знайти друзів по всьому світу.
Ґете-Інститут призупинив роботу в Білорусі

Ґете-Інститут призупинив роботу в Білорусі 30.07.2021

Ґете-Інститут працював в Білорусі з 1993 року, але був змушений призупинити свою діяльність в Мінську у зв'язку з вимогою білоруської влади. Його глава Йоганнес Еберт сподівається на швидке відновлення роботи.
Коротка історія німецької мови: Гете сьогодні ніхто б не зрозумів

Коротка історія німецької мови: Гете сьогодні ніхто б не зрозумів 11.08.2020

Від індогерманської до сучасної німецької мови - чималий шлях. Історія мови дуже складна та цікавила вже Лютера та Гете.
В Іраку заявили про звільнення викраденої німкені

В Іраку заявили про звільнення викраденої німкені 24.07.2020

В Іраку заявили, що звільнили німецьку кураторку Геллу Мевіс, яку викрали декілька днів тому у Багдаді. Повідомляється, що її звільнили силовики, але деталі невідомі.
Фейкова канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі

"Фейкова" канатна дорога: як німецька мисткиня влаштувала флешмоб на Донбасі 24.06.2019

Художниця з Німеччини та її українська колега рекламували проєкт канатної дороги між Лисичанськом та Сєвєродонецьком, якого насправді не існувало. DW розпитала про мету мистецької акції та враження від роботи в Україні.
Що треба знати про майбутній імміграційний закон у Німеччині

Що треба знати про майбутній імміграційний закон у Німеччині 16.01.2019

2019 року у ФРН має з'явитися новий закон, що спростить трудову міграцію до країни з-поза меж ЄС. DW поговорила про очікуванні нововведення з Езаном Валлізаде з німецького Інституту досліджень ринку праці та професій.

Люди із синдромом Дауна: яким вони бачать світ (22.10.2018) 22.10.2018

Через мистецтво у Києві розповідають, чим живуть люди із синдромом Дауна. Понад 40 робіт запропонувала виставка "Що важливо" у Києві. Проект вдалося реалізувати за підтримки Ґете-Інституту.
Як українці вдалося виграти найбільшу міжнародну олімпіаду з німецької мови

Як українці вдалося виграти найбільшу міжнародну олімпіаду з німецької мови 03.08.2018

Випускниця чернівецької гімназії Діана Паневська здобула перше місце на найбільшій у світі олімпіаді для тих, хто вивчає німецьку як іноземну. Вона розповіла DW, як готувалася і які переваги надає перемога в конкурсі.
Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом 26.07.2018

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Фоторепортаж: Німецькими слідами в Києві

Фоторепортаж: Німецькими слідами в Києві 18.07.2018

Якщо придивитись, у Києві можна знайти чимало архітектурних пам'яток, до виникнення яких причетні німці. Ґете-Інститут такі об'єкти розшукав. З деякими з них можна познайомитись у фотогалереї DW.
Німецькими слідами в Києві

Німецькими слідами в Києві 18.07.2018

Якщо придивитись, у Києві можна знайти чимало архітектурних пам'яток, до виникнення яких причетні німці. Ґете-Інститут такі об'єкти розшукав. З деякими з них можна познайомитись у фотогалереї DW.
Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні

Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні 06.07.2018

Німецький культурний центр Goethe-Institut відзначає 25 років діяльності в Україні. Він є одним з найбільших подібних центрів в Cхідній Європі.
Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео)

Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео) 05.07.2018

Аби мотивувати українську молодь вивчати німецьку, Ґете-Інститут вдався до креативності. Принцип - бігай і вивчай німецьку!

Бігай та вивчай німецьку: як мотивує підлітків Ґете-Інститут (05.07.2018) 05.07.2018

10-класник Володимир Швець захоплюється німецькою музикою. Чи вдасться йому зрозуміти і вивчити мову за програмою, яку пропонує Ґете-Інститут в Україні у межах українсько-німецького року мов та свого 25-річчя?

Відомі українці продекламували Шевченка німецькою (12.09.2017) 12.09.2017

З нагоди українсько-німецького року мов відомі українці прочитали "Садок вишневий коло хати" Тараса Шевченка німецькою мовою. У проекті Ґете-Інституту взяли участь Джамала, Остап Ступка, Віктор Бронюк та інші.
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