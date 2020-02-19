Німецький уряд засудив ескалацію на Сході України

Німецький уряд засуджує ескалацію насильства на Сході України та закликає сторони конфлікту до дотримання режиму припинення вогню та реалізації мінських угод. Про це у середу, 19 лютого, заявила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

Вона наголосила, що останній збройний інцидент на Донбасі має розслідувати незалежна інстанція, а місія ОБСЄ для цього має отримати безперешкодний доступ. Деммер не відповіла на запитання, чи відбудеться весною у Берліні наступний саміт у "нормандському форматі", як планувалося раніше, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, вранці 18 лютого відбувся наступ збройних формувань проросійських сепаратистів на позиції з'єднань об'єднаних сил на Донбасіпоблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний. Під час наступу проросійські сили застосували заборонені мінськими угодами озброєння, в районі Новотошківського вони здійснили 56 пострілів по українських позиціях з озброєння танку. Внаслідок атаки загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення, а двоє - контузії.

США, Євросоюз та НАТО закликали Росію дотримуватися взятих на себе в Мінську і в рамках "нормандського" саміту зобов'язань та вплинути на бойовиків на Донбасі.