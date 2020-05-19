Німецький журналіст: Краще розмовляти не зі злочинцями, а з їхніми жертвами

В Україні точаться дискусії, чи доречно було журналісту Дмитру Гордону давати чотири години ефіру російському бойовику Ігорю Гіркіну. Кореспондент FAZ Ґергард Ґнаук вважає, що ні.
Кореспондент провідного німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у Вершаві Ґергард Ґнаук вже багато років пише про Україну, зокрема про конфлікт на Донбасі
Deutsche Welle: Український журналіст Дмитро Гордон зробив розлоге інтерв'ю з одним з колишніх ватажків бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним, громадянином Росії і, як він стверджує, колишнім співробітником ФСБ РФ. Думки щодо того, чи варто було з етичної і журналістської точки зору оприлюднювати чотиригодинне інтерв'ю з людиною, яка, зокрема, є обвинуваченою у збитті літака рейсу MH17, дуже різняться. У Вас були би сумніви?
Ґергард Ґнаук (Gerhard Gnauck): Так, у мене були би сумніви. Однак на ці запитання не можна відповідати у категоріях чорного і білого. Вирішальним є, по-перше, ЯК, а по-друге з якою метою розмовляєш зі злочинцями і в якій формі потім оприлюднюєш результат.
І що Ви думаєте про те, як це зробив Дмитро Гордон? Він виклав чотири години сухих запитань і відповідей. У них Гіркін розповів про те, що він ні в чому не винен.
Про мотиви і наміри Дмитра Гордона я спекулювати не хочу. Мені видається, що з журналістської і етичної точки зору Гіркіна краще опитав колега з другого каналу німецького суспільного телебачення ZDF Йоахім Бартц (Joachim Bartz). Для свого документального фільму про збиття MH17 (Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur). Бартц після пресконференції Гіркіна про "вибори на Донбасі" підійшов до нього і спитав, чи знає він бійця з позивним "Ореон". У фільмі про нього йшлося як про людину, яка, ймовірно, доставляла ЗРК "Бук" з території Росії. Гіркіна це застало зненацька і він не знайшов нічого кращого, ніж сказати, що відповідати на це запитання йому не дозволяє "гідність військовослужбовця". Журналісту вистачило трьох запитань і недолуга відповідь Гіркіна справляла враження визнання того, що російська держава причетна до збиття малайзійського "Боїнга". З цих же міркувань кращим було й інтерв'ю молодого журналіста (британської телерадіокомпанії. - Ред.) BBC з Януковичем у Москві, записане чотири роки тому.
Чимало українських журналістів вважають, що з Гіркіним взагалі не можна робити інтерв'ю, бо він кривавий злочинець. А Ви як журналіст утрималися би від розмови з ним принципово чи все ж такого журналістського табу Ви не бачите?
Я можу собі уявити розмову з такого роду командиром бойовиків. Але інше питання - чи варто після цього так розлого поширювати його думки? І абсолютно немає потреби через те, що він дає інтерв'ю, на публіці вихваляти його за його "мужність", як це робить Гордон. Це - посміховисько, і у такий спосіб людина робить себе співучасником інсценування ватажком бойовиків своєї особи. Я віддаю перевагу розмовам з жертвами ватажків бойовиків. Від них ми значно краще і докладніше дізнаємося, що насправді зробили злочинці. У випадках, коли жертви злочинців мертві, можна говорити з їхніми рідними або зі свідками злочину. А про вбивць я можу через 30 років прочитати цікавий роман, мені би цього було достатньо. Ці особи зазвичай не настільки цікаві, тому читачу потрібна "допомога" письменника.
У Службі безпеки України заявили, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою Дмитра Гордона. Між тим, СБУ аналізує інформацію, озвучену у цих інтерв'ю. (19.05.2020)