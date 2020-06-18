Німецький експорт у травні обвалився на 30 відсотків

Обсяги німецького експорту через пандемію COVID-19 в травні скоротилися на 29,7 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це в четвер, 9 липня, повідомило Федеральне статистичне відомство. Водночас порівняно з квітнем цього року експорт з ФРН зріс на дев'ять відсотків.

Згідно з даними відомства, у травні Німеччина експортувала товари загальною вартістю 80,3 мільярда євро, а імпортувала товарів на 73,2 мільярда євро. Обсяги імпорту скоротилися на 21,7 відсотка порівняно з травнем 2019 року. У порівнянні з квітнем 2020 року імпорт, однак, зріс на 3,5 відсотка.

Нагадаємо, що мюнхенський інститут економічних досліджень ifo оптимістично оцінює перспективи розвитку кон'юнктури у ФРН у другому півріччі поточного року. У третьому кварталі валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини може зрости на 6,9 відсотка у порівнянні з таким же періодом 2019 року, у четвертому кварталі - на 3,8 відсотка.

У 2021 році експерти ifo очікують значного відновлення економіки після кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19. Вони припускають, що зростання ВВП становитиме 6,4 відсотка, а наприкінці наступного року вдасться вийти на рівень економічних показників кінця 2019 року.