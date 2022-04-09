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Німецький державний банк розвитку (KfW). За дорученням німецького уряду банк фінансує програми розвитку у всьому світі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецький державний банк розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)".
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.
Після революції гідності на Майдані, анексії Криму і у розпал війни на Донбасі кредитний ринок України завмер. Малі підприємці мали чимало труднощів з пошуком грошей на розвиток бізнесу. Ситуацію допомагає змінити уряд ФРН.
Віце-прем’єр України Геннадій Зубко констатує узгодження проектів на понад 290мільйонів євро для фінансування за рахунок виданого ФРН кредиту відновлення Донбасу. Місія німецького банку прибуде до України у липні.