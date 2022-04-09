Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Німецький державний банк розвитку (KfW)

Німецький державний банк розвитку (KfW). За дорученням німецького уряду банк фінансує програми розвитку у всьому світі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецький державний банк розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)".

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні 09.04.2022

Програма передбачає короткострокові кредити державного банку KfW енергокомпаніям ФРН на 100 мільярдів євро. Міністр економіки Габек закликав не допустити краху системоутворюючих підприємств.
Німеччина надасть Україні кредит для підвищення енергоефективності

Німеччина надасть Україні кредит для підвищення енергоефективності 24.11.2021

Кабінет Міністрів схвалив залучення 25,5 мільйона євро кредиту та мільйона євро грантових коштів від Німеччини на заходи з підвищення енергоефективності шкіл та садків Житомира й Запоріжжя.

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео) 11.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Коронавірус: уряд ФРН має 500 мільярдів євро на підтримку економіки

Коронавірус: уряд ФРН має 500 мільярдів євро на підтримку економіки 13.03.2020

Міністр економіки Німеччини заявив про готовність виділити бізнесу половину трильйона євро для подолання наслідків пандемії коронавірусу для економіки країни.
Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати німецьку енергокомпанію

Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати німецьку енергокомпанію 27.07.2018

Китайська державна компанія SGCC не змогла придбати 20 відсотків акцій оператора електромереж у Німеччині 50Hertz. На заваді стала позиція уряду ФРН.
Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці?

Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці? 14.12.2017

Уряд ФРН та ЮНІСЕФ допоможуть Україні поліпшити доступ до води мешканцям Донбасу, що живуть на лінії зіткнення. DW з’ясовувала, що саме пропонують фахівці і чи можуть обстріли завадити цим планам?
Німеччина виділить понад 14 мільйонів євро на водозабезпечення Донбасу

Німеччина виділить понад 14 мільйонів євро на водозабезпечення Донбасу 12.12.2017

Уряд Німеччини спільно з ЮНІСЕФ запускають новий проект, покликаний полегшити доступ жителям Донбасу до водопостачання.
Німецький радник про Укрзалізницю: Відкотилися туди, де були три роки тому

Німецький радник про "Укрзалізницю": Відкотилися туди, де були три роки тому 14.08.2017

У питанні реформ та подолання політичного впливу "Укрзалізниця" опинилася там, де була три роки тому, розповів у інтерв'ю DW колишній радник керівництва УЗ Штефан Гофзесс.

Німецькі кредити для українського малого й середнього бізнесу (відео) 05.04.2017

Від початку конфлікту на Донбасі малі підприємці мають чимало труднощів з пошуком грошей на розвиток бізнесу. Ситуацію допомагає змінити уряд ФРН.

Німеччина кредитує український малий та середній бізнес (05.04.2017) 05.04.2017

Після революції гідності на Майдані, анексії Криму і у розпал війни на Донбасі кредитний ринок України завмер. Малі підприємці мали чимало труднощів з пошуком грошей на розвиток бізнесу. Ситуацію допомагає змінити уряд ФРН.
Темна історія - Український фонд соціальних ініціатив у полі зору СБУ

Темна історія - Український фонд соціальних ініціатив у полі зору СБУ 22.03.2017

Поліція розслідує справу про 5 мільйонів гривень з німецького гранту на відбудову дитсатків для переселенців з Донбасу. Підозрюється, що гроші привласнені держслужбовцями. Суть справи є загадкою навіть для німців.
Україна отримає 150 мільйонів євро від ФРН для модернізації підстанцій

Україна отримає 150 мільйонів євро від ФРН для модернізації підстанцій 10.10.2016

Німецький державний інвестиційний банк KfW виділяє кредит обсягом 150 мільйонів євро на реалізацію проекту реконструкції електричних підстанцій у Східній Україні.
Уряд України узгодив проекти фінансування відбудови Донбасу за рахунок кредиту ФРН

Уряд України узгодив проекти фінансування відбудови Донбасу за рахунок кредиту ФРН 29.06.2016

Віце-прем’єр України Геннадій Зубко констатує узгодження проектів на понад 290мільйонів євро для фінансування за рахунок виданого ФРН кредиту відновлення Донбасу. Місія німецького банку прибуде до України у липні.
Німецький уряд надасть Україні 136 мільйонів євро для підтримки реформ

Німецький уряд надасть Україні 136 мільйонів євро для підтримки реформ 04.11.2015

Київ та Берлін домовились про фінансово-технічну допомогу з боку ФРН в реалізації економічних і соціальних реформ в Україні.
Кредит від KfW: ФРН допоможе оновити енергетичну інфраструктуру сходу України

Кредит від KfW: ФРН допоможе оновити енергетичну інфраструктуру сходу України 18.09.2015

За рахунок кредиту з Німеччини загальним обсягом у 300 мільйонів євро Київ хоче збалансувати енергоринок східних областей України та зробити інфраструктурні об’єкти більш енергоефективними.
Інші статті