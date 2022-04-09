Німецький державний банк розвитку (KfW)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.