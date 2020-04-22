Німецька філософиня: Пандемія - це нагода сповільнитися

Несподівана перерва у вже звичному стрімкому перебігу життя дає нам можливість замислитися і, можливо, змінити наше суспільство на краще, вважає німецька письменниця і філософиня Свенья Фласспелер (Svenja Flaßpöhler). Саме час "зменшити швидкість", звернутися до нашого внутрішнього світу, переглянути своє ставлення до суспільних цінностей. Про це вона говорить в інтерв'ю DW.

Deutsche Welle: Люди зараз тримаються одне від одного на відстані, - як і належить. Ще коли пандемія тільки починалася, ми перестали тиснути одне одному руки. Культура вітання і спілкування зазнає значних змін. Чим ми можемо це компенсувати?

Свенья Фласспелер: Навіть не знаю, чи можна це дійсно чимось компенсувати. Ми перебуваємо на самому початку випробування, набираємося досвіду, забути який, швидше за все, вже не зможемо. Ми демонструємо своє ставлення до людини, турботу про неї, радість зустрічі з нею, обіймаючи її, запрошуючи в гості. Усе це зараз радикально змінюється, перевертається з ніг на голову. Такий поворот дається усім нам важко, і це зрозуміло.

Німецька письменниця і філософиня Свенья Фласспелер

Епідемії, наприклад, чума у середньовіччі чи "іспанський грип" у 1918 році, траплялися в історії людства не раз. Чи є для нас коронавірус подібним стрес-тестом?

Перше, що тут спадає на думку, це книжка Мішеля Фуко "Наглядати і карати". Французький історик і філософ писав у ній про в'язницю і дисципліну та ретельно вивчив події початку XVII століття, пов'язані з епідемією чуми. Він вважав, що боротьба проти поширення інфекції - це щось більше, ніж "виключно" медичні заходи. На його думку, це, радше, перші кроки до дисциплінування суспільства, оскільки нас ізолюють одне від одного, атомізуючи соціальне життя, за нами стежать, нас контролюють.

Читайте також: Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Зараз відбувається те саме. Усі громадські місця, де люди зустрічалися, такі як, наприклад, театр, зачиняють. Ніхто ні з ким не зустрічається. Усіх змушують лишатися вдома і не залишати "особистого простору".

Наскільки нинішня криза демонструє слабкі сторони нашої економічної системи?

На диво, дуже наочно. Я згадую дискусії про антагонізм між виробництвом і відтворенням, що велися феміністичною філософією в 1970-х роках. Історично склалося так, що виробництво завжди ставилося вище за відтворення. Відтворення ж, тобто все, що роблять жінки, причому зазвичай безкоштовно, відходить на другий план.

Атомізоване суспільство - пасажири потягу в Індонезії

Але зараз ми помічаємо, наскільки важливими є турбота, увага та догляд. Одночасно стає очевидним, наскільки сильно вся наша система орієнтована на виробництво і споживання. Ми бачимо, якою вразливою є ринкова економіка. Можливо, прийшов час переосмислити цю ієрархію.

Водночас необхідно розуміти, що під загрозою перебуває економіка, а разом з нею і робочі місця. Неможливо собі навіть уявити, що станеться, коли слідом за перевантаженням системи охорони здоров'я прийде рецесія. А це вже може призвести до непередбачуваних наслідків і для політики.

Читайте також: Що страшніше: коронавірус чи рецесія в економіці?

Чи є в шатдауну позитивний бік?

Нинішня криза і глобальне затишшя - це дарована нам можливість замислитися. Я не збираюся заходити так далеко, щоб закликати до радикальної революції і боротьби з капіталізмом. Але ми могли би переглянути окремі компоненти всередині системи, які давно стали предметом численних дискусій.

Тут слід обов'язково звернути увагу і на режим дистанційної роботи, і на гнучкий графік роботи, і на можливість поєднувати роботу з сім'єю. Позитивним я вважаю і той факт, що наша споживча активність зараз відчутно обмежена, що ми залишилися наодинці з собою. Інтуїтивно кожен розуміє, що справжнє щастя - не у придбанні нових речей.

Читайте також: Солідарність під час пандемії коронавірусу: як німці допомагають одне одному

З філософської точки зору, якраз під час кризи поняття щастя не завадило б розглянути більш уважно. В античному уявленні про щастя основна роль відводиться моралі, тобто тільки моральне життя може вважатися повноцінним.

Отже, криза, можливо, змусить нас знову думати про те, що в житті є дійсно важливим...

Думаю, тепер усе залежить від нас, від того, як ми поводитимемося у цій кризі, наскільки ми зможемо мобілізувати цю позитивну енергію. Що стосується мене, то я - оптимістка. Тож можу тільки порадити не втратити цей шанс і скористатися позитивним ефектом ситуації, що склалася.

Життя на балконі Стадіон? А навіщо! Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.

Життя на балконі Запальна музика серед похмурого оточення Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

Життя на балконі Небезпека для тих, хто без балкона Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.

Життя на балконі Балкон і море Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

Життя на балконі Буденні замальовки Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

Життя на балконі Перукарня на свіжому повітрі У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

Життя на балконі Канал доставки продуктів Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

Життя на балконі Кому балкон, а кому й фітнес-студія Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

Життя на балконі Навіть серйозні заняття спортом не проблема Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

Життя на балконі Що більше, то краще А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

Життя на балконі Балконний чорний гумор У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії. Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков

