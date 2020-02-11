Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України

Клопотання про екстрадицію Олександра Онищенка прокуратура подала до Вищого земельного суду Ольденбурга після того, як вивчила подані адвокатами українця документи. Про це DW повідомили у пресслужбі прокуратури у п’ятницю, 13 березня. Захист ексдепутата Верховної Ради наполягав на тому, що на батьківщині Онищенку загрожує смертельна небезпека, а кримінальна справа проти нього є політично мотивованою. Утім, німецька прокуратура не пристала на ці аргументи. Тепер питання про припустимість екстрадиції Олександра Онищенка вирішуватиме суд.

Прокуратура також подала до суду клопотання про подовження екстрадиційного арешту. У Вищому земельному суді Ольденбурга DW повідомили, що питання подовження арешту вирішуватиметься, імовірно, наступного тижня. Коли буде рішення щодо екстрадиції, у суді прогнозувати не беруться. Крім того, у суді повідомили, що відхилили клопотання захисту Онищенка про відвід суддів через упередженість.

В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Новий адвокат - відомий прибічник анексії Криму

Як стало відомо DW, Олександр Онищенко нещодавно найняв у Німеччині нового адвоката. Ним став Петер Ґаувайлер (Peter Gauweiler) - відомий у минулому політик від нині правлячої партії Християнсько-соціальний союз (ХСС). Це - баварська сестринська партія Християнсько-демократичного союзу, який донедавна очолювала канцлерка Ангела Меркель (Angela Merkel). Гаувайлер - один з найбільш високооплачуваних у Німеччині адвокатів. З 2002 по 2015 рік він був депутатом Бундестагу. У ці роки він звітував про доходи від адвокатської діяльності, які коливалися від 500 тисяч до понад мільйона євро на рік.

У 2014 році Ґаувайлер, будучи заступником голови ХСС, звернув на себе увагу схваленням анексії Криму Росією і закликами "визнати право "Новоросії" на самовизначення". Невдовзі після анексії Криму Ґаувайлер планував відвідати півострів як голова парламентського підкомітету з міжнародних культурних зв’язків, однак голова Бунденстагу не дав схвалення на таке відрядження. Замість відвідин Криму політик зустрівся у Москві з головою Держдуми Сергієм Наришкіним. У березні 2015 року політик склав депутатський мандат і подав у відставку з посади заступника голови партії через незгоду з політикою уряду у питанні порятунку Греції від дефолту.

У лютому адвокат Олександра Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що Онищенко має громадянство Росії і в разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Верховної Ради Україні, але відмовить у притулку, він готовий виїхати до цієї країни.