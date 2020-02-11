 Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.03.2020

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Європа

Німецька прокуратура просить видати Онищенка на запит України

Генеральна прокуратура міста Ольденбург звернулася до суду з клопотанням видати на запит України ексдепутата Олександра Онищенка, який з кінця листопада перебуває у німецькій в’язниці.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

Клопотання про екстрадицію Олександра Онищенка прокуратура подала до Вищого земельного суду Ольденбурга після того, як вивчила подані адвокатами українця документи. Про це DW повідомили у пресслужбі прокуратури у п’ятницю, 13 березня. Захист ексдепутата Верховної Ради наполягав на тому, що на батьківщині Онищенку загрожує смертельна небезпека, а кримінальна справа проти нього є політично мотивованою. Утім, німецька прокуратура не пристала на ці аргументи. Тепер питання про припустимість екстрадиції Олександра Онищенка вирішуватиме суд. 

Прокуратура також подала до суду клопотання про подовження екстрадиційного арешту. У Вищому земельному суді Ольденбурга DW повідомили, що питання подовження арешту вирішуватиметься, імовірно, наступного тижня. Коли буде рішення щодо екстрадиції, у суді прогнозувати не беруться. Крім того, у суді повідомили, що відхилили клопотання захисту Онищенка про відвід суддів через упередженість.

В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Новий адвокат - відомий прибічник анексії Криму

Як стало відомо DW, Олександр Онищенко нещодавно найняв у Німеччині нового адвоката. Ним став Петер Ґаувайлер (Peter Gauweiler) - відомий у минулому політик від нині правлячої партії Християнсько-соціальний союз (ХСС). Це - баварська сестринська партія Християнсько-демократичного союзу, який донедавна очолювала канцлерка Ангела Меркель (Angela Merkel). Гаувайлер - один з найбільш високооплачуваних у Німеччині адвокатів. З 2002 по 2015 рік він був депутатом Бундестагу. У ці роки він звітував про доходи від адвокатської діяльності, які коливалися від 500 тисяч до понад мільйона євро на рік.

У 2014 році Ґаувайлер, будучи заступником голови ХСС, звернув на себе увагу схваленням анексії Криму Росією і закликами "визнати право "Новоросії" на самовизначення". Невдовзі після анексії Криму Ґаувайлер планував відвідати півострів як голова парламентського підкомітету з міжнародних культурних зв’язків, однак голова Бунденстагу не дав схвалення на таке відрядження. Замість відвідин Криму політик зустрівся у Москві з головою Держдуми Сергієм Наришкіним. У березні 2015 року політик склав депутатський мандат і подав у відставку з посади заступника голови партії через незгоду з політикою уряду у питанні порятунку Греції від дефолту. 

У лютому адвокат Олександра Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що Онищенко має громадянство Росії і в разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Верховної Ради Україні, але відмовить у притулку, він готовий виїхати до цієї країни.

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Прокуратура ФРН просить видати Онищенка на запит України

Генеральна прокуратура міста Ольденбург звернулася до суду з клопотанням видати на запит України Олександра Онищенка  

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