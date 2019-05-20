Німецька преса: Успіх Зеленського залежатиме від його поводження з олігархами

Німецькі видання коментують приведення до присяги й інавгураційну промову нового українського президента Володимира Зеленського. Так, впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung критикує брак конкретики в заявах політика: "Місяць між президентськими виборами в Україні та інавгурацією Володимира Зеленського не приніс роз'яснення того, за що насправді виступає переможець виборів. І досі незрозуміло, з якими кадрами і яким чином він виконуватиме свою обіцянку перетворити Україну на процвітаючу країну без корупції. Інавгураційна промова Зеленського також переважно складалася з гасел його передвиборчої боротьби. І позаяк із оголошенням розпуску парламенту вона продовжується, від наступних двох місяців також навряд чи варто чекати чогось більшого".

"Партія Зеленського донині є лише фантомом без облич і регіональних структур. Новий президент усе ще може завдяки своєму шарму відкидати питання того, чи є він лише чиєюсь маріонеткою. Що значить те, що Ігор Коломойський - один із найбільш безцеремонних олігархів України і власник телеканалу, на якому Зеленський здобув популярність, - усе відкритіше висуває політичні вимоги? Було би добре отримати швидку й чітку відповідь на це питання", - коментує газета ситуацію в Україні.

Що означають політичні вимоги Коломойського? Зеленський має дати чітку відповідь, вважають оглядачі Frankfurter Allgemeine Zeitung

Вплив олігархів "залишається незмінним"

Питання впливу олігархів на політику порушує й інше впливове німецьке видання Süddeutsche Zeitung. "Незмінним залишається вплив олігархів, тобто мільярдерів, які контролюють не лише економіку, але й багато партій і, таким чином, політику на шкоду Україні. Зеленський і сам заступив на свою посаду за допомогою Ігоря Коломойського, суперечливого олігарха, - і він донині і словом не прохопився про те, чи збирається боротися з олігархами. Сподівання на новий старт в Україні великі. Однак дуже ймовірно, що вони не будуть виправдані", - пише Süddeutsche Zeitung.

Газета Mitteldeutsche Zeitung зазначає: "Зеленський знову опинився посеред політичної боротьби. У своїй інавгураційній промові він прийняв виклик. Фінал відкритий. Багато що залежатиме від того, чи виставлений на показ ідеалізм Зеленського виявиться справжнім. Він зможе реформувати охоплену кризою Україну лише у тому випадку, якщо вступить у боротьбу і з впливовими олігархами - не озираючись на своє особисте майбутнє".

Поступ у питаннях Криму та Донбасу залежить лише від Путіна

Газета Hessische Niedersächsische Allgemeine коментує шанси Зеленського завершити конфлікт на Донбасі: "Зеленський стартує з відвагою політичного солдата удачі: розпуск парламенту, заклик до відставки уряду та прибічників свого попередника, який програв на виборах. Водночас новий президент у короткій формі презентує свою амбіційну програму майбутнього: єднання з Заходом, боротьба з корупцією та подолання конфлікту з Росією. Для всього цього йому потрібна сильна більшість, яку він сподівається отримати від швидких дострокових виборів".

"Однак Зеленський має бути достатньою мірою реалістом, аби знати, що навіть такий мандат довіри навряд чи справить якесь враження на Кремль. У кризі довкола Криму та в боротьбі за Схід України нинішній політичний улюбленець більшості українців залежить виключно від готовності Путіна піти назустріч. Скільки б Зеленський не підбадьорював себе самого і своїх співвітчизників", - пише видання.

Дивитись відео 02:52 Поділитись Інавгурація Зеленського: найемоційніші моменти (20.05.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Imhq Інавгурація Зеленського: найемоційніші моменти