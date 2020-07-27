Німецька преса про перемир'я на Донбасі: У Кремлі ставлять на ескалацію
Коментатори німецьких видань вважають, що не варто тішити себе ілюзіями щодо стабільності "повного та всеосяжного" перемир'я на Донбасі. Та знайдення постійного рішення конфлікту вже давно назріло, наголошують оглядачі.
Володимир Путін і Володомир Зеленський під час "нормандського саміту" в Парижі, грудень 2019-го
Берлінська газета Tageszeitung у статті під заголовком "Майже ніхто у це не вірить" нагадує читачам, що нове перемир'я на Донбасі аж ніяк не перше, а тому, мабуть, і не останнє. "У те, що нове перемир'я справді триматиметься в Україні ніхто особливо віри не йме. З 2014-го року про перемир'я домовлялися вже десятки разів, сказав у розмові з Tageszeitung (київський - Ред.) політолог Володимир Фесенко. Щоразу воно трималося щонайдовше дві доби. І все ж, у нове перемир'я уперше закладено конкретні механізми контролю: сторони зобов'язалися притягати до дисциплінарної відповідальності порушників режиму припинення вогню", - йдеться у статті берлінської газети.
Обмаль оптимізму знаходимо і на сторінках франкфуртського видання Frankfurter Rundschau, оглядачі якого вважають, що надії на скоре завершення воєнних дій на Донбасі нічим не обґрунтовані. "Нетиповий підхід українського президента Володимира Зеленського, схоже, на початку справив враження на російське керівництво. Організований за посередництва Німеччини та Франції український саміт наприкінці 2019-го року приніс несподівані результати, а саме - обмін полоненими. Однак добра воля, що супроводжувала зустріч у Парижі, вже давно випарувалася. Позиційна війна у східній Україні триває. Криза коронавірусу лише погіршила ситуацію. До того ж, Київ і Москва, з огляду на можливу зміну керівництва у Білому домі, можуть докластися до зміцнення своїх переговорних позицій за допомогою військових засобів. Головування Німеччини у Раді ЄС посилює можливості федерального уряду та його авторитет у справі активізації посередницьких зусиль. І цією нагодою Берлін мусить скористатися", - вважає коментатор Frankfurter Rundschau.
Тему продовжує інше авторитетне видання з ділового серця Німеччини - Франкфурта-на-Майні - Frankfurter Allgemeine Zeitung. Її оглядачі також скептично оцінюють шанси на стабільне і тривале перемир'я на Донбасі. "Зміна курсу російського президента (щодо України - Ред.) є малоймовірною. Лише кілька днів тому в Києві оголосили про "прорив у мінському процесі", а Путін та Зеленський під час телефонної розмови домовилися про припинення вогню. Проте, війна на сході України і після шістьох років та понад 13 тисяч загиблих не знає кінця. Обидві "народні республіки" - Донецьк та Луганськ - залежні від Росії. Схоже, що у Кремлі вкотре вирішили робити ставку на ескалацію, а не на розрядку. Оскільки Росія і надалі заперечує те, що є стороною конфлікту, вона знімає із себе відповідальність за "народні республіки". Тож Заходу слід і надалі не послаблювати тиск на Росію", - резюмує Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У свою чергу коментатор газети Volksstimme з Магдебурга, попри всю складність ситуації, закликає не полишати шансу виробити на основі нового перемир'я стабільне рішення конфлікту на Донбасі. "Проросійські сепаратисти вкоренилися у своїх республіках на Донбасі, але не можуть запропонувати населенню жодної перспективи. В Україні ж хотіли б бачити те, як їхній прапор знову майорить над Донецьком та Луганськом.
Проте, будь-який наступ був би так чи інакше зупинений Росією. Нарешті з патової ситуації можна було б вийти за допомогою мирного варіанту. Та ще до початку настання режиму припинення вогню його вже було порушено. Але це не має стати кінцем цього раунду (мирних зусиль - Ред.). Обидва опоненти у стомленому від війни Донбасі потребують успішного результату", - читаємо на сторінках Volksstimme.
Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.
Золоте: занепад, шахти та війна
Прифронтові шахтарі
Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.
Золоте: занепад, шахти та війна
Згадка про "золоту епоху" Золотого
Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.
Золоте: занепад, шахти та війна
Шахтар-арт
Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.
Золоте: занепад, шахти та війна
Місто, що вмирає
Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".
Золоте: занепад, шахти та війна
В очікуванні розведення військ
У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.
Золоте: занепад, шахти та війна
Військові на позиціях біля Золотого
Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.
Золоте: занепад, шахти та війна
Нагадування про мирне життя
Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.
Золоте: занепад, шахти та війна
"Напіввідкритий" КПВВ
КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.
Золоте: занепад, шахти та війна
КПВВ працює як звичайний блок-пост
Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.
Золоте: занепад, шахти та війна
Незручності для місцевих
Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.
Золоте: занепад, шахти та війна
Дорога на "той бік"
Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.