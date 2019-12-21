Німецька преса: Противниками "Північного потоку-2" є не лише США

Провідний політичний оглядач видання Focus у своєму коментарі назвав одразу десять причин, чому Німеччині не варто нарікати на санкції США, які ускладнюють добудову другої гілки газогону "Північний потік", що прокладається дном Балтійського моря. Будівництво перебуває на фінішній прямій, однак термін його звершення під питанням після того, як швейцарська компанія Allseas оголосила про призупинення участі у проекті з огляду на санкції. Спеціалізовані судна цієї компанії прокладають труби на морському дні.

Ось один з аргументів оглядача Focus:

"Аби ігнорувати критику Трампа щодо російської труби, німецький уряд наголошує, що йдеться про суто економічний проєкт, втілюваний приватними компаніями. Тобто, мовляв, він не має нічого спільного з політикою. Можливо, хтось у це й вірить. Приміром люди, які вірять у те, що Санта Клаус доставляє подарунки на електричних санях від Tesla. Насправді ж цей газогін є частиною стратегічного плану Путіна, спершу "повернути до свого лона" Україну, потім балтійські країни і, можливо, навіть Польщу. Саме тому, проти цього проєкту виступають не лише американці, але - тією чи іншою мірою - ціла Центральна і Східна Європа. Тобто всі, хто свого часу вже мав можливість особисто познайомитися з росіянами".

Оглядач Nürnberger Nachrichten також критикує німецький уряд:

"Чи зросте через добудову "Північний потік-2" залежність Німеччини від Росії - не справа США. Однак з огляду на американські санкції німецький уряд є цілковито безпорадним - і в цьому Берлін деякою мірою винен сам. Адже й численні партнери по ЄС, у тому числі Франція, виступають проти цього газопроводу. Німеччина ізолювала себе в цьому питанні, що не надто розумно".

Натомість на шпальтах Passauer Neue Presse з баварського міста Пассау лунає жорстка критика на адресу США. Зокрема через заяву посла Сполучених Штатів у Німеччині Річарда Гренелла про те, що США таким чином захищають енергобезпеку Європи:

"Німеччина і Європа - це не колонії Сполучених Штатів Америки. Це відомо будь-якому школяреві. Посол США в Берліні Річард Гренелл, вочевидь, прогуляв заняття під час свого навчання на дипломата, коли це пояснювали. Якщо низка країн ЄС критикують німецько-російський газовий проект, то це їхня справа, донести їхні сумніви до Берліна. І це водночас справа німців пояснити, чому вони не вважають співпрацю з Росією шляхом до енергетичної залежності від Москви. Європейцям не потрібно, щоби пан Гренелл брав на себе роль вихователя. Так само у них немає потреби, щоби їх повчав рупор президента Трампа".

Der Tagesspiegel з Берліна, утім, не розуміє обурення критиків санкцій США і називає його "нещирим":

"Вони роблять вигляд, ніби президент США Дональд Трамп хоче заборонити Європі самостійну енергетичну політику і змусити Європу купувати американський сланцевий газ замість російського. Це - театральна постанова. Вона має мало спільного з реальністю. Насправді варто було би звернути увагу на занепокоєння щодо надто високої залежності від російських енергоносіїв. Більшість країн ЄС, коли йдеться про спротив проти цього проекту, перебуває на боці США. Німеччині та Росії бракує міжнародної підтримки цього проєкту. Для Росії в цьому нічого незвичного немає. У неї немає союзників, вона не є привабливою для інших і не має "м'яких" важелів впливу на міжнародній арені. Натомість для Німеччини це дуже сумнівна ситуація, коли стільки країн ЄС критикують її курс", - констатує Tagesspiegel, звертаючи увагу на зловтіху й задоволення, з яким сприймаються санкції проти "Північного потоку-2" у багатьох європейських країнах. "З цього краще зробити висновки для європейської політики Німеччини, замість знову й знову обурюватися,немов собака Павлова", - наголошує оглядач берлінського видання.