Німецька поліція підверджує затримання Олександра Онищенка

Поліція Аахена у вівторок, 3 грудня, підтвердила Deutsche Welle затримання українського підприємця, колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Раніше того ж дня проєкт видання "Радіо Свобода" "Схеми" з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах повідомив про те, що німецькі правоохоронці 29 листопада за запитом НАБУ та САП затримали Олександра Онищенка в місті Аахені.

"За процедурою далі німецький суд має ухвалити рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що в очікуванні призначення суду підприємець перебуває під вартою.

Нагадаємо, що в Україні Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року, проте напередодні голосування покинув територію держави. Його було оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 року.

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори САП затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.

Олександр Онищенко відомий своєю підтримкою кінного спорту. У місті Аахені проводяться міжнародні змагання з кінного спорту.