Німецька контррозвідка підозрює 550 військових Бундесверу в правому екстремізмі

Німецька військова контррозвідка розглядає близько 550 справ, пов'язаних із підозрою в участі військовослужбовців Бундесверу в правоекстремістських організаціях. Про це керівник Служби військової контррозвідки (Amt für den militärischen Abschirmdienst, скорочено MAD) Крістоф Ґрамм (Christof Gramm) повідомив у неділю, 26 січня, в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

За словами Ґрамма, у 2019 році було розпочато 360 нових проваджень такого типу. Водночас підтвердити вдалося лише 14 випадків екстремізму у лавах збройних сил, з них вісім випадків правого екстремізму. Ці військові, каже Ґрамм, вже звільнені чи перебувають у процесі позбавлення посад. Також він додав, що контррозвідка зафіксувала 40 випадків "браку вірності конституції" у Бундесвері.

"Тіньова армія" у Бундесвері?

Ґрамм спростував будь-які закиди у створенні в лавах Бундесверу "тіньової армії" правих радикалів. За його словами, відповідні підозри були серйозно розглянуті контррозвідниками, що дозволило виявити серед вояків екстремістів та солдатів, які демонстрували "брак вірності конституції".

"Чого ми не знайшли - це рішуче налаштованої, цілеспрямованої чи навіть готової до застосування насильства групи, яка б хотіла державного перевороту", - запевнив Ґрамм.

Праві екстремісти-спецпризначенці

Водночас найбільше занепокоєння контррозвідників викликають німецькі спецпризначенці. Йдеться про еліту Бундесверу - спецпідрозділ Kommando Spezialkräfte (KSK), у складі якого в правому екстремізмі підозрюють 20 людей. Це в п'ять разів більше, ніж в середньому у німецькій армії, стверджує Ґрамм.

Солдати елітного спецпідрозділу Бундесверу KSK викликають найбільше підозр у правому екстремізмі

"Тим часом ціла низка осіб мала залишити KSK", - повідомив керівник MAD. Він також нагадав, що у випадку KSK йдеться про вояків із особливими навичками та ставленням до служби. "Йдеться зі зрозумілих причин про окремий підрозділ, який є просякнутим сприйняттям власної елітарності, як, власне, й повинно бути", - зазначив Ґрамм. За його словами, це вимагає особливо прискіпливого розслідування, бо спецпризначенці відчувають набагато більший зв'язок один із одним у порівнянні з іншими підрозділами.

Перший звіт про екстремізм у Бундесвері

Також Ґрамм анонсував оприлюднення у 2020 році першого офіційного звіту про діяльність MAD. Перед цим публікації такого звіту вимагав уповноважений Бундестагу Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels).

На цьому наполягали й представники фракції Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП). Заступник голови фракції Штефан Томе (Stephan Thomae) заявляв: "Для боротьби проти правого екстремізму потрібна ґрунтовна основа з даних (про цю проблему. - Ред.), тому запровадження звіту про діяльність MAD назріла".