 Нідерланди та Австрія блокують виділення допомоги на саміті ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Нідерланди та Австрія блокують виділення допомоги на саміті ЄС

На саміті ЄС Нідерланди та Австрія блокують виділення безповоротної допомоги країнам, що постраждали від пандемії COVID-19.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та інші учасники саміту ЄС у Брюсселі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та інші учасники саміту ЄС у Брюсселі

Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі в перший день зустрічі в п'ятницю, 17 липня, не змогли домовитися про видлення безповоротної допомоги країнам ЄС, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. За даними агентства AFP, планам виділити в якості субсидій 500 мільярдів євро (з пакету загальною сумою 750 мільярдів євро) протистоять переважно Австрія та Нідерланди.

Дипломати повідомляють про "складу фазу переговорів" та про "жорстку і не дуже конструктивну" позицію прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який пропонує прив'язати надання допомоги з проведенням в країнах, які потребують допомоги, реформ, з чим не згодні Італія та Іспанія.

"Звісно, ми хочемо бути солідарними, але нам треба враховувати інтереси австрійських платників податків", - підкреслив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). А канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не виключає, що сторони не дійдуть згоди й у другий, завершальний день зустрічі. Крім пакету допомоги, учасники саміту обговорюють також бюджет ЄС на 2021-2027 роки, який складає 1,074 трильйона євро.

Нагадаємо, що очний саміт ЄС відбувається вперше в умовах спалаху коронавірусу. На зустрічі заборонені рукостискання, треба носити маски, якщо неможливо дотриматися сціальної дистанції. Проте, як повідомляє кореспондент DW, цих правил дотримуються не всі політики.

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