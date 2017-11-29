Нідерланди обмежили швидкість на автобанах до 100 кілометрів на годину

Після Норвегії й Кіпру Нідерланди стали третьою країною в Європі, що обмежила швидкість руху на автобанах 100 кілометрами на годину. Ухвалені в середу, 13 листопада, обмеження покликані скоротити обсяги викидів оксидів азоту в атмосферу, пояснив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Хоч урядовець визнав, що цей крок "ніхто не вважає приємним", але тут ідеться про "значно вищі інтереси", наводить його слова агенція новин dpa.

Поки що невідомо, коли саме ухвалені нововведення набудуть чинності. Повідомляється, що до кінця грудня поточного року міністерство інфраструктури країни представить конкретний план щодо цього.

Згідно з ухваленими заходами, обмеження діятимуть з 6:00 до 19:00 години на всіх автобанах країни. Увечері та вночі на деяких ділянках автобанів можна буде їхати з вищою швидкістю.

Утім, це стосуватиметься лише тих відрізків трас, де раніше й удень можна було їхати з максимальною швидкістю у 130 кілометрів на годину.

Частина широкого пакета заходів

Цей крок став частиною широкого пакета заходів, націлених на скорочення обсягів викидів оксидів азоту в атмосферу. Зокрема планується змінити вимоги до корму для великої рогатої худоби, щоб скоротити викиди аміаку.

У травні 2019 року Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення про обов'язкову перевірку всіх будівельних та інфраструктурних проєктів на відповідність допустимим нормам обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. Це призвело до припинення запланованого будівництва багатьох об'єктів, у тому числі й житлових.

Серед країн Європейського Союзу Нідерланди займають друге місце після Мальти щодо густоти населення. Ця обставина, а також розвинене сільське господарство та відносно невелика площа країни, що унеможливлює створення заповідників та великих лісопаркових зон, призвели до того, що обсяги викидів оксидів азоту в Нідерландах значно перевищують допустимі в ЄС норми.

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