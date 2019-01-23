Нідерланди й Австралія консультуються з РФ щодо авіакатастрофи МН17

З Росією ведуться переговори щодо відповідальності за аварію літака Boeing-777 рейсу МН17, заявив глава МЗС Нідерландів.
Нідерланди й Австралія розпочали переговори з Росією про юридичну відповідальність за трагедію рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року в Донецькій області. Про це в середу, 27 березня, повідомив в спільній заяві міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі до парламенту країни, передає агенція новин dpa.
Факт проведення переговорів з двома країнами підтвердив також і заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в розмові з журналістами інформагенції ТАСС. Утім, за словами Грушка, зміст розмови цих перемовин не розголошується.
Про перемовини з росіянами згадувалося й під час спільної заяви глави МЗС Нідерландів Блока та його австралійського колеги Меріса Пейна, зробленої так само 27 березня на зустрічі в Сіднеї. Обидва керівники зовнішньополітичних відомств підтвердили свої наміри й надалі домагатися цілковитого розслідування всіх обставин у цій справі.
Вперше про підготовку до таких перемовин повідомлялося в лютому цього року. Тоді Росія також підтвердила підготовку до переговорів щодо цієї теми, однак рішуче відкинула будь-яку російську відповідальність за цей інцидент.
Нагадаємо, у січні 2019 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних в катастрофі малайзійського "Боїнга" на Донбасі.
Як повідомлялося, за даними слідства, малайзійський "Боїнг", що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує й покладає відповідальність за збиття літака на Київ.
Міжнародна слідча група перевірить дані РФ щодо збиття Boeing рейсу MH17, коли отримає відповідну інформацію. Утім, слідчі та Київ нагадали про неправдиву інформацію, оприлюднену раніше Москвою щодо катастрофи. (17.09.2018)
Представлений міноборони Росії документ на готову ракету, якою згодом був збитий малайзійський Boeing, датований раніше, ніж її виробництво, пише російське видання "Новая газета". (19.09.2018)
Президента США Дональда Трампа закликають переконати Путіна розповісти правду про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом. "Спокутувати свою провину ніколи не пізно", - підкреслюють підписанти листа. (09.11.2018)