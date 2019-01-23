Нідерланди й Австралія консультуються з РФ щодо авіакатастрофи МН17

Нідерланди й Австралія розпочали переговори з Росією про юридичну відповідальність за трагедію рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року в Донецькій області. Про це в середу, 27 березня, повідомив в спільній заяві міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі до парламенту країни, передає агенція новин dpa.

Факт проведення переговорів з двома країнами підтвердив також і заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в розмові з журналістами інформагенції ТАСС. Утім, за словами Грушка, зміст розмови цих перемовин не розголошується.

Про перемовини з росіянами згадувалося й під час спільної заяви глави МЗС Нідерландів Блока та його австралійського колеги Меріса Пейна, зробленої так само 27 березня на зустрічі в Сіднеї. Обидва керівники зовнішньополітичних відомств підтвердили свої наміри й надалі домагатися цілковитого розслідування всіх обставин у цій справі.

Вперше про підготовку до таких перемовин повідомлялося в лютому цього року. Тоді Росія також підтвердила підготовку до переговорів щодо цієї теми, однак рішуче відкинула будь-яку російську відповідальність за цей інцидент.

Нагадаємо, у січні 2019 року Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна підписали меморандум щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних в катастрофі малайзійського "Боїнга" на Донбасі.

Як повідомлялося, за даними слідства, малайзійський "Боїнг", що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує й покладає відповідальність за збиття літака на Київ.