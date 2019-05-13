 Нідерланди домовилися з Іраком щодо повернення жінок з ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Нідерланди домовилися з Іраком щодо повернення жінок з ІД

Іракська влада гарантувала, що нідерландок, які брали участь в діяльності "Ісламської держави", не буде заарештовано.

Нідерланди домовилися з Іраком щодо повернення жінок з ІД

Нідерланди досягли з Іраком домовленості щодо повернення нідерландських громадянок, які брали участь у діяльності терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та їхніх дітей. Зараз ці жінки та діти перебувають на півночі Сирії, й іракська влада гарантувала, що нідерландок не буде заарештовано. Про це в четвер, 23 травня, повідомив міністр юстиції Нідерландів Фред Грапперхаус.

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У разі колективного повернення німецьких прибічників ІД до Німеччини можуть потрапити бойовики-ісламісти без громадянства ФРН, застерігає міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер. (13.05.2019)

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Згідно з домовленістю, нідерландки зможуть прибути до консульства Нідерландів у північноіракському Ербілі, не побоюючись того, що їх буде заарештовано за членство в ІД. В Іраку членам угруповання загрожує смертна кара. Грапперхаус, однак, наголосив, що Нідерланди не організовуватимуть повернення цих жінок.

Раніше суд у Роттердамі у справі щодо 10 підозрюваних у членстві в ІД жінок зобов'язав уряд країни видати ордер на їхній арешт та уможливити їхнє повернення до Нідерландів.

Нагадаємо, що 12 травня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) відкинув можливість масової репатріації до Німеччини громадян ФРН, котрі воювали на Близькому Сході на боці ІД. Зеегофер застеріг щодо ризику потрапляння в лави тих, хто повернеться, осіб, які не мають німецького громадянства.

Нині, за даними уряду ФРН, близько 110 прибічників ІД з німецьким громадянством перебувають під вартою в тих частинах Сирії та Іраку, що контролюються курдськими формуваннями. Разом з ними курди захопили також близько 80 їхніх неповнолітніх дітей.

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