Президент ФРН назвав Нюрнберзький процес революцією

На думку Франка-Вальтера Штайнмаєра, Нюрнберзький процес став революцією і увійшов не тільки в історію права, а й у світову історію. Без нього сьогодні не було б Міжнародного кримінального суду, впевнений президент ФРН.