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Нюрнберг - німецьке місто в Баварії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нюрнберг". Місто Нюрнберг розташоване в Баварії. Кількість населення складає понад півмільйона осіб.
75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним військовим трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.