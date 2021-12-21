Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нюрнберг

Нюрнберг - німецьке місто в Баварії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нюрнберг". Місто Нюрнберг розташоване в Баварії. Кількість населення складає понад півмільйона осіб.

Традиційні Нюрнберзькі пряники - смак Різдва з Німеччини (21.12.2021) 21.12.2021

Нюрнберзькі пряники - це ласощі, без яких годі уявити Різдво, і не лише в Німеччині. Дивіться, в чому таємниця унікального смаку!
У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга

У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга 06.11.2021

Напад з ножем було скоєно у Баварії у міжміському потязі. За даними ЗМІ, поранення отримали троє осіб.
Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Маркуса Зедера переобрали головою ХСС 10.09.2021

Переобрання Маркуса Зедера головою баварських консерваторів підтримало 87,6 відсотка учасників з'їзду ХСС.
Так страчували головних нацистських злочинців

Так страчували головних нацистських злочинців 07.06.2021

70 років тому, 7 червня 1951 року, в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених на Нюрнберзьких процесах. Перші страти відбулися 1946 року - в Нюрнберзі.
Як судили головних нацистських злочинців

Як судили головних нацистських злочинців 07.06.2021

У 1945-1946 роках у Палаці правосуддя в Нюрнберзі проходив судовий процес над головними нацистськими злочинцями.
Президент ФРН назвав Нюрнберзький процес революцією

Президент ФРН назвав Нюрнберзький процес революцією 20.11.2020

На думку Франка-Вальтера Штайнмаєра, Нюрнберзький процес став революцією і увійшов не тільки в історію права, а й у світову історію. Без нього сьогодні не було б Міжнародного кримінального суду, впевнений президент ФРН.
75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея)

75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея) 20.11.2020

75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним військовим трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.

Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом

Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом 20.11.2020

75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним воєнним трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.

Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині

Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині 19.07.2019

Народні гуляння та ярмарки в німецьких містах збирають мільйони туристів. Про найбільші та найяскравіші з них - у фотогалереї DW.

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей 20.02.2019

Під час масштабної акції у кількох містах Баварії конфісковано грошей та майна на суму близько 40 мільйонів євро. Правоохоронці також отримали доступ до рахунків зловмисників на майже 10 мільйонів євро.

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік (фотогалерея) 31.12.2017

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW.
Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік 31.12.2017

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW.
Міста з України та Німеччини створили мережу для вирішення спільних проблем

Міста з України та Німеччини створили мережу для вирішення спільних проблем 01.12.2017

По чотири міста з України та Німеччини створили мережу обміну досвідом для реалізації містобудівних проектів. Від України в неї увійшли Київ, Харків, Львів та Миколаїв.

Фотогалерея: Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

Фотогалерея: Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 29.11.2016

Хоча сніг і мороз ще не прийшли до багатьох європейських міст, різдвяні ярмарки вже відкривають свої ятки для любителів глінтвейну і святкового шопінгу. Найцікавіші для відвідин ярмарки - у фотодобірці DW.
Партнерство Нюрнберг-Харків: досягнення в культурі та плани в економіці

Партнерство Нюрнберг-Харків: досягнення в культурі та плани в економіці 08.11.2016

За 26 років два міста пройшли шлях від гуманітарної допомоги Харкову до партнерства у багатьох сферах. В економіці та комунальному господарстві результатів менше, ніж у культурній та освітній співпраці.
Українські та німецькі громади будували мости ноу-хау у Нюрнберзі

Українські та німецькі громади будували "мости ноу-хау" у Нюрнберзі 05.11.2016

Уряд ФРН на конференції у Нюрнберзі оголосив амбітну програму для українських громад, які мають партнерства з німецькими. Особливі перспективи полягають не лише в культурній сфері, але і в інфраструктурі та господарстві.
Інші статті