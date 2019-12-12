НСЖУ: Законопроєкт про дезінформацію - для контролю влади над медіа

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) вважають, що законопроєкт міністерства культури про дезінформацію спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа. Відповідну заяву опублікував у вівторок, 28 січня, голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

"Від імені тисяч колег-журналістів офіційно заявляю: нинішній законопроєкт міністерства культури спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа. Цю ініціативу ми вважаємо серйозною атакою на свободу слова і грубим втручанням у журналістську діяльність", - йдеться у його заяві.

"Лише посилення тиску" на ЗМІ

У НСЖУ пропонують українському уряду припинити обговорення і просування цього законопроєкту і закликали журналістські та інші громадські організації не брати участі у його доопрацюванні. У спілці журналістів наголошують, що цей законопроєкт "не дає ефективних інструментів боротьби з російською пропагандою та дезінформацією, а лише посилює тиск на українські ЗМІ під прикриттям війни".

Також Томіленко назвав "дискримінаційною" ідею уряду розділити журналістів на "професійних журналістів" і просто журналістів. Крім того, в НСЖУ звернули увагу на впровадження кримінальної відповідальності для журналістів. Зокрема, у разі запровадження цієї законодавчої ініціативи, за побиття журналістів каратимуть менш суворо, ніж за неповноту інформації.

Натомість в НСЖУ пропонують, щоб українська влада стала відкритішою і більше розповідала і пояснювала свої дії.

У листопаді пресслужба президента України Володимира Зеленського опублікувала його указ, в якому він вимагає від уряду до кінця року розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт про вимоги і стандарти новин. Згідно із документом, Кабінет міністрів України має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, які будуть регулювати діяльність масмедіа в країні. Ці законопроєкти мають містити "положення про вимоги і стандарти новин", механізми запобігання поширенню недостовірної інформації та її спростування, зазначається в тексті указу.

Міністр культури України Володимир Бородянський згодом повідомив, що новим законом планується запровадження понять "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація". Також законопроєкт мінкульту передбачає створення "єдиної прескарти", яку держава буде визнавати як підтвердження статусу професії.