НСЖУ: В Україні фактично кожні чотири дні б'ють журналістів

В Україні у липні 2018 року зафіксовано вісім випадків фізичної агресії щодо журналістів, заявили у середу, 3 серпня, у Національній спілці журналістів України (НСЖУ).

За даними спілки, напади сталися у Києві та області, на Дніпропетровщині, Чернігівщині, у курортних Одесі та Херсоні. "Про побиття чоловіка працівниками СБУ заявляє також дружина турецького журналіста Юсуфа Інана, якого силоміць депортували з Миколаєва до Туреччини", - нагадали у НСЖУ, повідомляє агенція "Укрінформ".

Загалом, як наголосили в НСЖУ, відповідно до моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який вони проводять спільно з партнерськими організаціями, за сім місяців 2018 року трапилось 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів.

"Фактично кожні чотири дні в Україні б'ють журналістів. Маємо 53 інциденти з початку року у Києві та регіонах при відсутності прецедентів належного покарання за атаки на журналістів. І що характерно, в окремих нападах ми звинувачуємо самих силовиків. Тому рівень тривоги у журналістських колах щодо фізичної безпеки є надзвичайним", - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У травні цього року правозахисники міжнародної організації "Репортери без кордонів" заявили, що в Україні вдвічі почастішали напади на журналістів. Зростання спостерігається вперше з 2015 року, повідомили в організації.