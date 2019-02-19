НСЖУ: Винні у нападах на журналістів у часи Майдану лишаються непокараними

Попри обіцянки правоохоронців та представників влади, численні справи щодо нападів на журналістів під час Євромайдану так і лишаються нерозслідуваними. Про це в середу, 20 лютого, заявив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

За даними НСЖУ, в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року в Україні стався 271 інцидент побиття журналістів, проте ще й досі практично відсутні прецеденти покарання за жорстокі побиття журналістів. "Показові справи, які брали під особистий контроль найвищі чини правоохоронних органів і представники влади, так і лишилися здебільшого нерозкритими. Ті ж справи, які дійшли до суду, тягнуться роками, періодично закриваються і після апеляції знову поновлюються, проте результату так само немає: винних не покарано, а журналісти зневірені", - наголошує Томіленко.

За даними аналітичного звіту НСЖУ, під час подій 2013-2014 років найбільше нападів, крім Києва, було в Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та в Криму. Крім того, за цей період зафіксовано 14 нападів на редакції медіа, 9 арештів та затримань, 31 випадок погроз працівникам мас-медіа фізичною розправою.

Як зазначається в заяві, гучна справа розслідування вбивства журналіста В’ячеслава Веремія у Києві під час Євромайдану тривала роками. Та попри розголос і особливу увагу суспільства, суд у справі про вбивство в грудні 2017 року засудив Юрія Крисіна до чотирьох роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. І лише після апеляції, у червні 2018 року Апеляційний суд Києва засудив Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що напередодні моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликала українську владу виділити більше фінансових ресурсів для ефективного розслідування злочинів проти активістів Євромайдану, а міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу сприяти розслідуванню порушень прав людини під час Євромайдану.