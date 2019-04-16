Нотр-Дам де Парі закриють на кілька років на час відбудови

Собор Паризької Богоматері буде закритим кілька років, поки триватиме його відбудова. Про це в середу, 17 квітня, повідомила адміністрація Нотр-Дам де Парі. Як аргумент на захист такого кроку в адміністрації собору вказують на значні пошкодження вогнем окремих фрагментів конструкції споруди.

Так само поки що невідомо, куди направлять 67 співробітників та духовних осіб, котрі досі працювали і служили в цій культовій будівлі, передає Deutschlandfunk з посиланням на адміністрацію Нотр-Дам де Парі.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв у телевізійній промові, що відбудова знищеної вогнем визначної паризької пам'ятки триватиме п'ять років.

Міжнародний конкурс

Щодо самої відбудови, то планується провести міжнародний конкурс ідей та архітекторів. Нині тривають консультації французького уряду щодо плану реконструкції та подальшої долі самого собору. За словами прем'єр-міністра Франції Едуара Філіппа, нова конструкція даху та зруйнований шпиль мають витримувати "виклики нашого часу", в тому числі й технічні.

Крім того, Філіпп запевнив, що кошти, котрі надійшли як пожертви на відбудову культової споруди, витрачатимуться цілком прозоро. Це регулюватиме спеціальний закон, пообіцяв глава французького уряду.

Водночас французькі урядовці ухвалили рішення, згідно з яким наглядатиме за відбудовою собору державна структура.

Тимчасовий дах

Щоб захистити саму пам'ятку, яка тепер стоїть без даху, від негативного атмосферного впливу, над нею спорудять тимчасову покрівлю. Саме це на даний момент вважається пріоритетним завданням. Лише потім архітектори та інженери візьмуться за експертну оцінку завданої вогнем шкоди.

А вже після завершення експертизи розпочнеться сама відбудова. Тим часом вже зараз можна почути пропозиції багатьох відомих архітекторів, зробити нову дахову фермову конструкцію металевою.

Нагадаємо, раніше у МВС Франції запевняли, що загалом структура готичної споруди залишається стабільною. Практично неушкодженими залишилися стіни собору, фасад з двома баштами та трьома готичними вікнами-трояндами.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. До гасіння пожежі залучили близько 400 вогнеборців та десятки одиниць спецтехніки.

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков



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