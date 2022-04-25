Норвегія - країна на Скандинавсьому півострові.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норвегія". Норвегія є конституційною монархією. Країна розташована Скандинавському півострові й граничить на сході зі Шецією, на північному сході з Фінляндією та Росією. Кількість населення становить приблизно 5 мільйонів 100 тисяч осіб. Площа - понад 385 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Осло.