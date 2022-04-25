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Норвегія

Норвегія - країна на Скандинавсьому півострові.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норвегія". Норвегія є конституційною монархією. Країна розташована Скандинавському півострові й граничить на сході зі Шецією, на північному сході з Фінляндією та Росією. Кількість населення становить приблизно 5 мільйонів 100 тисяч осіб. Площа - понад 385 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Осло.

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою 25.04.2022

Екоактивісти Greenpeace та Extinction Rebellion біля берегів Норвегії прикували свій човен до танкера з майже 100 тисячами тонн нафти з РФ. Кількох демонстрантів було затримано.

Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя

Зеленський до норвезького парламенту: Україні потрібна протикорабельна зброя 30.03.2022

У норвезькому парламенті Зеленський просив зброю, а також закликав заблокувати порти для російських кораблів.
Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи

Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи 16.03.2022

Російське вторгнення в Україну змусило західні країни замислитись про відмову від російських енергоносіїв. Норвегія розширить розробку газових родовищ, аби збільшити поставки газу до Європи.
НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні

НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні 14.03.2022

Маневри запланували ще задовго до російського вторгнення в Україну. В них беруть участь близько 30 тисяч солдатів із 27 країн.
У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри 20.02.2022

У медальному заліку перемогла Норвегія. До п'ятірки найкращих увійшли Німеччина, Китай, США та Швеція. Україна - на 25-му місці з однією срібною медаллю.
Норвегія скасовує майже всі ковідні обмеження

Норвегія скасовує майже всі ковідні обмеження 12.02.2022

Обмеження для протидії COVID-19 скасують у Норвегії. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре вважає, що населення добре захищено вакцинами.

Як у Норвегії лід збирають на продаж (07.02.2022) 07.02.2022

Збирання льоду - давня традиція у Норвегії. Найскладніше - залишитися на льоду, а не потрапити під нього... Це справді вражає.

Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей 05.02.2022

У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.
Єнс Столтенберг очолить Центробанк Норвегії

Єнс Столтенберг очолить Центробанк Норвегії 04.02.2022

Термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО спливає наприкінці вересня, після чого він очолить норвезький центробанк. Очікується, що Північноатлантичний альянс обере йому наступника не пізніше червня.
Таліби прибули в Осло для переговорів про допомогу Афганістану

Таліби прибули в Осло для переговорів про допомогу Афганістану 23.01.2022

Уперше з моменту захоплення влади в Афганістані "Талібан" проведе офіційні переговори із західними чиновниками в Європі. Зустріч буде присвячена гуманітарній допомозі.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди 20.01.2022

На газову галузь у 2020 році чекають важливі події та рішення. Галерея DW - про газопроводи "Північний потік-2", Baltic Pipe та EastMed, а також про постачання газу до Німеччини, Польщі, Болгарії й Туреччини.
Військова активність Росії: як реагують країни Скандинавії

Військова активність Росії: як реагують країни Скандинавії 20.01.2022

Про це менше говорять, але підвищена військова активність РФ останнім часом спостерігається не лише на кордоні з Україною, а й у Північній Європі. У столицях скандинавських країн відчувається занепокоєння.

Один із наймальовничіших залізничних маршрутів у світі (27.12.2021) 27.12.2021

Мальовничими горами Норвегії на затишному вінтажному потязі? Фломська залізниця - один із найкрасивіших у світі залізничних маршрутів. І одне з найважливіших інженерних досягнень Норвегії. Дивіться самі!
COVID-19: в Осло зафіксували спалах омікрон-варіанта після вечірки

COVID-19: в Осло зафіксували спалах омікрон-варіанта після вечірки 04.12.2021

Після вечірки на 120 гостей у норвезькому Осло коронавірусом інфікувалися 60 присутніх, у щонайменше 13 вже підтвердили омікрон-варіант. Один із гостей нещодавно повернувся з Південної Африки.

Перший у світі безпілотний електричний контейнеровоз (02.12.2021) 02.12.2021

Відео про майбутнє: у Норвегії показали перший у світі повністю електричний та автономний контейнеровоз. Очікування такі: його робота скоротить викиди CO2 та дозволить морякам спокійно спати ночами. Дивіться, як він працює.
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