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Норвегія - країна на Скандинавсьому півострові.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норвегія". Норвегія є конституційною монархією. Країна розташована Скандинавському півострові й граничить на сході зі Шецією, на північному сході з Фінляндією та Росією. Кількість населення становить приблизно 5 мільйонів 100 тисяч осіб. Площа - понад 385 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Осло.
Відео про майбутнє: у Норвегії показали перший у світі повністю електричний та автономний контейнеровоз. Очікування такі: його робота скоротить викиди CO2 та дозволить морякам спокійно спати ночами. Дивіться, як він працює.